Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 14 maggio: boom di guariti

Boom di guariti ma morti e contagi in risalita: questo il riassunto del bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, ora c’è grande attesa per i dati di oggi, giovedì 14 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +32 morti e +169 casi positivi, che hanno portato il totale a 3.460 decessi e 29.058 contagiati. Come dicevamo, importante balzo in avanti per i guariti: +938 solo ieri, totale di 9.941. A questi, vanno aggiunti i 3.166 in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica ed in attesa dell’esito del secondo test.

Buonissime notizie dagli ospedali: -14 ricoverati in terapia intensiva e -42 ricoverati negli altri reparti Covid. Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3755 in provincia di Alessandria, 1699 in provincia di Asti, 1021 in provincia di Biella, 2659 in provincia di Cuneo, 2528 in provincia di Novara, 14719 in provincia di Torino, 1211 in provincia di Vercelli, 1098 nel Verbano-Cusio-Ossola, 256 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 112 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: ACCORDO SU TRACCIAMENTO CONTAGI

Nelle ultime ore sono arrivati degli importanti aggiornamenti per ciò che riguarda il tracciamento dei contagi. Come riportano i colleghi de La Stampa, d’ora in poi si utilizzeranno i medici sentinella: Regione e organizzazioni di medicina generale hanno raggiunto l’intesa e firmato l’accordo nella sede dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Queste le parole dell’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi: «Il medico di medicina generale viene messo nelle condizioni di disporre l’isolamento dei pazienti sospetti Covid e dei rispettivi contatti stretti, già dalla fase di sospetto clinico e prima della presa in carico da parte dei Sisp (Servizi di igiene e prevenzione), vale a dire prima dell’effettuazione dei tamponi e del riscontro dei risultati, considerato che i tempi che tale iter prevede si possono rivelare troppo lunghi per contenere tempestivamente il contagio. Contestualmente, lo stesso medico può avviare il trattamento domiciliare dei pazienti covid, secondo i protocolli definiti», riporta La Stampa.



