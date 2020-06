Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 15 giugno: 3 morti su 4 avevano più di 75 anni

Pubblicità

L’Unità di Crisi è stata smantellata, l’emergenza sembra ormai alle spalle ma guai ad abbassare la guardia: appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus del Piemonte aggiornato ad oggi, lunedì 15 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +6 morti (0 registrati nella giornata di domenica) e +30 contagiati (di cui 26 asintomatici), bilancio totale di 4.012 vittime e 31.059 casi positivi. +319 le nuove guarigioni, totale di 22.451, ai quali vanno aggiunti i 1.948 in via di guarigione. -1 ricoverato in terapia intensiva (totale 26), ma c’è da annotare un rialzo dei ricoverati negli altri reparti Covid, +7 per un totale di 517. 2.105 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi sul territorio riportato da Regione Piemonte: 4010 Alessandria, 1864 Asti, 1042 Biella, 2829 Cuneo, 2740 Novara, 15.791 Torino, 1316 Vercelli, 1116 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 89 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: AL VIA LE NUOVE RIAPERTURE

Tre morti su quattro avevano più di 25 anni: questo quanto traspare dall’analisi sui dati dell’emergenza coronavirus in Piemonte. La Regione è al terzo posto per vittime dopo Lombardia ed Emilia Romagna, ma un quadro più accurato arriverà nel corso delle prossime settimane, come promesso da Chiara Pasqualini, epidemiologa del servizio regionale. Nello studio riportato da Repubblica, da segnalare che solo 16 morti avevano un’età inferiore ai 45 anni, undici di questi soffrivano di altre patologie.

Come ben sappiamo, da oggi è prevista la riapertura di nuove attività anche in Piemonte: da oggi al via teatri, cinema, concerti, spettacoli (anche all’aperto), centri benessere, centri termali, circoli culturali, centri sociali e sale gioco. L’ordinanza firmata dal governatore Alberto Cirio sarà valida fino al 14 giugno e prevede inoltre che siano consentite le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all’aria aperta e con l’ausilio di operatori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.



