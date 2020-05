Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 15 maggio: contagi in ribasso

Pubblicità

C’è attesa per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, venerdì 15 maggio 2020, necessario per stabilire se ci sarà una conferma sul ribasso dei contagi o meno. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +151 contagiati e +33 morti, che hanno portato il totale a 29.209 casi positivi e 3.493 decessi. Delle ottime notizie dagli ospedali, dove è stato registrato un ulteriore calo di ricoverati in terapia intensiva (-6) e negli altri reparti Covid (-83), mentre le persone in isolamento domiciliare sono esattamente 10 mila. Infine, per quanto riguarda i guariti c’è stato un aumento di 655 unità, totale di 10.595. A questi vanno aggiunti i 3.229 in via di guarigione.

Qui di seguito il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3769 in provincia di Alessandria, 1711 in provincia di Asti, 1022 in provincia di Biella, 2666 in provincia di Cuneo, 2543 in provincia di Novara, 14.807 in provincia di Torino, 1226 in provincia di Vercelli, 1099 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 112 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: IL PUNTO SULLE RIAPERTURE

Nelle scorse ore sono arrivate importanti novità per ciò che concerne le riaperture. La giunta regionale ha reso noto che a partire da lunedì riapriranno i negozi in tutto il Piemonte, mentre da martedì è previsto il via libera a barbieri e parrucchieri. Per quanto riguarda bar e ristoranti, invece, è stata sancita la riapertura dal 25 maggio. Repubblica evidenzia inoltre che la Regione è al lavoro per definire linee guida sul modello già adottato dall’Emilia Romagna.

Notizia di pochi minuti fa è la busta con polvere bianca e scritta “antrace” recapitata al presidente della Regione, Alberto Cirio. Come riporta Il Giornale, il plico è stato ritirato prima che arrivasse nelle mani del governatore e sul posto si sono recati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari. Atteso a stretto giro di posta l’arrivo degli artificieri, chiamati a verificare il reale contenuto della busta. La notizia è stata confermata dalla Regione, ora in attesa degli sviluppi delle indagini.



