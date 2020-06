Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 17 giugno: in calo i numeri dei ricoverati

Dopo gli ottimi dati di lunedì, ieri il bollettino coronavirus del Piemonte ha registrato un aumento di morti e nuovi casi positivi. Come vi abbiamo raccontato, l’Unità di Crisi della Regione ha comunicato +6 decessi e +29 casi positivi, bilancio totale di 4.018 decessi e 31.090 infettati. Per quanto concerne i contagiati, ben 27 su 29 sono persone asintomatiche: di questi 29, 24 sono stati individuati grazie all’attività di screening regionale. Elevato il dato delle nuove guarigioni, 193 per un totale di 22.755, mentre sono giunte ulteriori buone novelle dalla situazione negli ospedali: 28 ricoverati in terapia intensiva (=) e -45 ricoverati negli altri reparti Covid (472).

Questo il bilancio dei contagiati per provincia riportato da Regione Piemonte: 4019 Alessandria, 1866 Asti, 1042 Biella, 2830 Cuneo, 2748 Novara, 15.803 Torino, 1.316 Vercelli, 1117 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 260 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 89 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: IL GIORNO DELLA MATURITÀ

In attesa del bollettino coronavirus del Piemonte, non possiamo non ricordare che oggi è il giorno della maturità 2020. Anche in Piemonte, ovviamente, migliaia di studenti si apprestano a sostenere l’esame di Stato, il primo dell’era coronavirus. Come già evidenziato, i maturandi faranno ingresso uno alla volta e con un solo testimone, seguendo un preciso schema orario. Solo a Torino e provincia saranno protagonisti oltre 17 mila studenti, che nelle prossime due settimane faranno fronte ad uno degli appuntamenti più importanti della loro vita.

Questo il messaggio agli studenti dell’assessore all’Istruzione, Elena Chiorino: «Voglio pensare che proprio l’emergenza, la necessità di dover svolgere da casa gli ultimi mesi di insegnamento, il disagio di dover sostenere la prova in questa forma particolare, possano essere elementi in grado di offrirvi, paradossalmente, un valore aggiunto. Perché gli ostacoli e le difficoltà che avete affrontato e che ancora affronterete vi renderanno più forti e determinati. E un giorno, sono certa, racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti, con nostalgia e orgoglio che voi, e solo voi, siete stati «quelli della Maturità 2020»».



