Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 18 maggio: scendono contagi e decessi

Nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus del Piemonte: attorno alle ore 17.30 verranno resi noti i dati sull’emergenza sanitaria di oggi, lunedì 18 maggio. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato registrato un calo di vittime e infettati: +18 morti e +64 casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 3.612 decessi e 29.547 contagiati. +1 ricoverato in terapia intensiva e +58 negli altri reparti Covid, mentre sono 8.500 le persone in isolamento domiciliare. Importante balzo in avanti per quanto riguarda i guariti, saliti a 11.975 (+428), mentre altri 3.739 sono in via di guarigione (negativi al primo tampone di verifica ed in attesa dell’esito del secondo).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3796 in provincia di Alessandria, 1748 in provincia di Asti, 1023 in provincia di Biella, 2688 in provincia di Cuneo, 2574 in provincia di Novara, 15.025 in provincia di Torino, 1248 in provincia di Vercelli, 1100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 91 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: IN ARRIVO 625 MILA TAMPONI

Da oggi in Piemonte è prevista la riapertura di tutti i negozi al dettaglio, saloni per parrucchieri, centri estetici, studi di tatuaggio e piercing. servizi per gli animali, musei, archivi e biblioteche, altre strutture ricettive ancora chiuse, ma la Regione chiede massima cautela per evitare una seconda ondata di contagio. Come riporta La Stampa, l’amministrazione Cirio ha concluso l’acquisto di 625 mila tamponi grazie alla gara da 47 milioni per le forniture dei test. «Basteranno per i prossimi sei mesi», il commento della Regione.

Massima allerta, dunque, data la riapertura totale, queste le parole del presidente Cirio e dell’assessore Vittoria Poggio: «Non ci stancheremo di ripeterlo: vogliamo aprire tutto, ma aprire per sempre. Per questo il Piemonte riparte con fiducia, ma anche in modo pragmatico, dando alle sue imprese e al suo territorio il tempo di adeguarsi alle linee guida che abbiamo preteso e ottenuto dal Governo, perché l’equilibrio tra sicurezza e sostenibilità economica è fondamentale per garantire il futuro di tutte le nostre attività».



