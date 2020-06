Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 19 giugno: focolaio in Rsa Alessandria

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus del Piemonte aggiornato ad oggi, venerdì 19 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +6 morti e +31 contagiati, bilancio totale salito a 4.032 decessi e 31.162 contagiati. L’Unità di Crisi ha poi reso noto che il conto dei guariti è salito a 23.102, con un +208 rispetto a mercoledì. Da segnalare anche i 1.738 in via di guarigione, ossia in attesa dell’esito del secondo tampone di verifica. 25 i ricoverati in terapia intensiva e 397 i ricoverati negli altri reparti Covid, mentre sono 1.868 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Piemonte: 4039 Alessandria, 1869 Asti, 1042 Biella, 2837 Cuneo, 2761 Novara, 15.825 Torino, 1.317 Vercelli, 1119 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 92 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: FOCOLAIO IN RSA ALESSANDRIA

Nelle ultime ore è scoppiato l’allarme in una Rsa di Alessandria: parliamo della struttura “Madonna del Pozzo” di San Salvatore Monferrato, comune di circa 4.300 abitanti. Come riportato dall’Ansa, è stato registrato un focolaio con diversi ospiti risultati positivi al coronavirus ed il sindaco Enrico Beccaria ha esternato preoccupazione, in quanto «la situazione è in evoluzione e, rispetto a ieri, si starebbe aggravando». Attesi in queste ore gli esiti dei tamponi a cui sono stati sottoposti gli operatori sanitari. Il sindaco ha messo in evidenza che la Rsa non è comunale, ma fa riferimento alla Opera Diocesana Assistenza. Al momento i nuovi infettati sarebbero 13, 3 in più rispetto a quelli annotati ieri: per tre di loro si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale a Casale Monferrato. Questo il commento del sindaco Beccaria: «La struttura si era preservata chiudendo alle visite lo scorso 23 febbraio. Non so che cosa possa essere accaduto. Voglio solo sperare che il contagio non interessi la popolazione, sarebbe un disastro».



