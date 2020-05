Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 19 maggio: in calo ricoveri ospedalieri

Pubblicità

Torna a scendere il numero dei ricoverati, ma la guardia resta alta: alle 17.30 un nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus del Piemonte con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati a oggi, martedì 19 maggio 2020. Come vi abbiamo riportato, ieri sono stati registrati +72 contagiati e +20 morti, che hanno portato il bilancio totale a 29.619 casi positivi e 3.632 vittime. +323 i pazienti guariti, bilancio totale di 12.298, ai quali vanno aggiunti i 3.815 in via di guarigione, ovvero in attesa del secondo tampone di verifica. Come dicevamo, ottime notizie dagli ospedali: -2 ricoverati in terapia intensiva e -31 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.800 in provincia di Alessandria, 1.751 in provincia di Asti, 1.023 in provincia di Biella, 2.698 in provincia di Cuneo, 2.579 in provincia di Novara, 15.068 in provincia di Torino, 1.250 in provincia di Vercelli, 1.100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 256 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: “CONTAGI 0 DAL 26 GIUGNO”

Massima attenzione in Piemonte per evitare una seconda ondata di contagi, ma da ieri è scattato il via alle riaperture e centinaia di attività commerciali hanno alzato la serranda. La Regione guidata da Alberto Cirio ha stanziato importanti fondi per aiutare le imprese messe in difficoltà dal lockdown – bonus “Riparti Piemonte” – ma sono in arrivo nuovi provvedimenti per stare al fianco dei lavoratori “puniti” dalla quarantena forzata.

Arrivano le prime proiezioni sull’andamento dell’epidemia: secondo lo studio dell’Osservatorio Nazionale della Salute delle Regioni italiane, il Piemonte potrebbe arrivare a contagi zero il prossimo 26 giugno. L’ente diretto da Walter Ricciardi ha elaborato la ricerca sulla base dei dati messi a disposizione dalla Protezione Civile nel periodo dal 24 febbraio al 15 maggio. La Regione guidata da Cirio, dunque, sarà la penultima ad arrivare alla fatidica soglia: fanalino di coda la Lombardia (13 agosto).



