Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 2 luglio: nuovi casi positivi a picco

Morti e casi positivi in calo, guariti e dimessi in aumento: altre buone notizie dal bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, appuntamento alle ore 17.00 con i dati aggiornati ad oggi, giovedì 2 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato registrato 1 decesso: vittima non riferibile a mercoledì ma ai giorni precedenti. Questo il bilancio di morti su base provinciale: 674 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 394 Cuneo, 365 Novara, 1.805 Torino, 219 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ieri è stata raggiunta quota 24.713 pazienti virologicamente guariti: +89 rispetto a martedì. A questi, vanno aggiunti i 1.208 pazienti in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Buone notizie anche dagli ospedali piemontesi: 11 ricoverati in terapia intensiva (-1), 260 ricoverati negli altri reparti Covid (-7). 1.082 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Il bollettino coronavirus del Piemonte di ieri ha segnato 31.365 casi positivi, +16 rispetto a martedì. Di questi 16 contagiati, ben 13 sono persone asintomatiche. Questo il conto totale su base provinciale: 4066 Alessandria, 1874 Asti, 1048 Biella, 2864 Cuneo, 2794 Novara, 15.894 Torino, 1323 Vercelli, 1141 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 99 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Oggi è il giorno della riapertura dei mesi gestiti dalla Direzione regionale del Piemonte, ex Polo Museale. Come spiega il Corriere della Sera, saranno infatti accessibili gli Appartamenti Reali del Castello di Moncalieri visitabili grazie all’accordo tra Arma dei Carabinieri, Direzione regionale dei Musei, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e Comune di Moncalieri.



