Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 20 maggio: cresce il numero dei guariti

Ieri un nuovo leggero aumento di vittime e infettati, con buone notizie dagli ospedali: c’è attesa per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, mercoledì 20 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +108 casi positivi e +25 morti, che hanno portato il bilancio totale a 3.679 decessi e 29.727 contagiati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati +378 pazienti guariti, totale di 12.676, senza dimenticare i 3.737 in via di guarigione (negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia ed in attesa dell’esito del secondo. Come già evidenziato, ancora in calo i numeri dei ricoverati: -3 in terapia intensiva e -10 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.807 in provincia di Alessandria, 1.753 in provincia di Asti, 1024 in provincia di Biella, 2.700 in provincia di Cuneo, 2617 in provincia di Novara, 15.121 in provincia di Torino, 1254 in provincia di Vercelli, 1100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 255 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: ACCERTAMENTI SU APPALTI PUBBLICI

Intervistato dall’Ansa, il responsabile delle Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia di Torino, Giovanni Di Perri, ha fatto il punto della situazione sull’imminente stagione estiva. «La stagione estiva potrà con i dehors permettere una diluizione del rischio. Perché tutto ciò che succede all’aperto a me fa molto meno paura. Qualche rischio indubbiamente ci sarà. Mi auguro che ci sia un profilo comportamentale trasversale a tutto il Paese ma direi a tutta l’Europa: l’arma migliore contro il Covid-19 è il proprio comportamento».

Il Corriere della Sera rende noto che la Procura di Torino ha avviato accertamenti sugli appalti pubblici legati all’emergenza Covid-19: andando nel dettaglio, le verifiche chiameranno in causa incarichi e commesse gestiti da Scr e dall’Asl 3. Il quotidiano evidenzia inoltre che la zona interessata dagli accertamenti della Guardia di Finanza è quella di pertinenza della Procura, che comprende tre Asl.



