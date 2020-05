Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 21 maggio: ricoveri in discesa

Pubblicità

Nuovo appuntamento attorno alle ore 18.00 con il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, giovedì 21 maggio 2020. Ieri sono stati registrati +21 morti e +158 casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 3.718 decessi e 29.885 contagiati. Importante balzo in avanti dei pazienti guariti, +418 solo ieri: il totale è di 13.094 guariti, ai quali vanno aggiunti i 3.922 pazienti in via di guarigione. Ottime notizie ancora dagli ospedali: situazione stabile nelle terapie intensive (96 ricoverati), -66 ricoverati negli altri reparti Covid (1.513). Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 7.542.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.813 in provincia di Alessandria, 1.758 in provincia di Asti, 1.026 in provincia di Biella, 2.706 in provincia di Cuneo, 2.632 in provincia di Novara, 15.237 in provincia di Torino, 1.261 in provincia di Vercelli, 1.100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 257 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 95 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: AL VIA LA BANCA DEL PLASMA

Insieme a Veneto e Lombardia, anche il Piemonte è pronto a dare il via alla Banca regionale del plasma. Come reso noto in una nota, sono 16 i centri ai quali sarà possibile rivolgersi per la cura sperimentale dei pazienti affetti da coronavirus. Tra i primi a candidarsi il presidente Alberto Cirio, risultato positivo al Covid-19 nel mese di marzo e guarito dopo alcune settimane. «Oggi (ieri, ndr), presso la Banca del Sangue e del Plasma dell’ospedale Molinette di Torino, è stato sottoposto agli esami preliminari per stabilire se potrà essere tra coloro che avranno le caratteristiche idonee per donare», si legge nel comunicato della Regione.

Notizia di ieri è il sequestro da parte della Guardia di Finanza del Piemonte e dell’Agenzia delle Doganes di Torino di 120 mascherine importate illegalmente dalla Cina: i dispositivi di sicurezza saranno donati alla Protezione Civile. Ecco le parole del presidente Cirio: «L’illegalità non alberga nell’emergenza e se non rispettare la legge è grave e inaccettabile sempre, farlo mentre ci sono persone che muoiono è un gesto ignobile».



