Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 25 giugno: ricoverati in rialzo

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus del Piemonte con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 25 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stato annotato un rialzo di casi positivi e di decessi: +22 contagiati, di cui 19 persone sintomatiche, e +7 decessi, che hanno portato il bilancio totale a 31.726 infettati e 4.066 vittime dall’inizio dell’epidemia. Buone notizie sul fronte dei guariti, che hanno superato quota 24 mila: +141 rispetto a martedì.

Ai 24.021 guariti vanno aggiunti i 1.459 pazienti in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Passo indietro per quanto riguarda la situazione negli ospedali: il bollettino coronavirus del Piemonte di ieri ha segnato un +4 tra i ricoverati in sub-intensiva (totale 334), mentre il conto dei ricoverati in terapia intensiva è rimasto fermo a 18.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia riportato da Regione: 4061 Alessandria, 1874 Asti, 1044 Biella, 2850 Cuneo, 2780 Novara, 15.865 Torino, 1320 Vercelli, 1126 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 95 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Questo, invece, il conto dei decessi su base provinciale: 671 Alessandria, 252 Asti, 208 Biella, 393 Cuneo, 359 Novara, 1.795 Torino, 218 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la gestione delle Rsa da parte della Regione. Come spiega Cunero 24, la Guardia di Finanza sta proseguendo le sue indagini ed ha acquisito scambi di mail e di dati. Ma non solo: requisiti anche i server per consentire l’analisi delle comunicazioni telematiche e così verificare se le procedure anti contagio siano state rispettate o meno.



