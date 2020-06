Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 26 giugno: casi positivi ancora in calo

Sono arrivate delle buone notizie dal bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, appuntamento alle ore 17.00 con i dati aggiornati ad oggi, venerdì 26 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, giovedì sono stati registrati 20 casi positivi (in netto calo rispetto a mercoledì) e 5 decessi (di cui 0 registrati nella giornata di ieri), che hanno portato il bilancio totale di 31.296 contagiati e 4.071 decessi. Di 20 nuovi infettati, ben 13 sono persone asintomatiche. In aumento il dato dei guariti: +157, totale di 24.178. 1.366 i pazienti in via di guarigione. -3 i ricoverati in terapia intensiva (totale 15) e -18 ricoverati negli altri reparti Covid (totale 316). Infine, 1.350 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Piemonte: 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1044 Biella, 2851 Cuneo, 2785 Novara, 15.870 Torino, 1321 Vercelli, 1133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LA PIATTAFORMA COVID-19

La Regione nelle scorse ore ha presentato la “Piattaforma Covid-19”, realizzata dal CSI per affrontare l’emergenza coronavirus. Come spiegato su Agenda Digitale, la Regione si avvarrà dello strumento per l’analisi dei tamponi, presa in carico dei pazienti, dimissioni, trasferimenti, gestione delle quarantene e degli isolamenti fiduciari. La piattaforma è open source ed è basata su infrastruttura cloud: è in grado di gestire in tempo reale le informazioni cliniche ed epidemiologiche in possesso dei vari attori coinvolti, permettendo così un’analisi rapida. Questo quanto evidenziato: «Oggi la piattaforma è utilizzata da 18 Aziende Sanitarie regionali, 25 laboratori analisi e laboratori privati convenzionati. Con credenziali di accesso rilasciate a circa 1.000 operatori sanitari (tra cui gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica – SISP), 3.500 Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, circa 480 Medici USCA Unità Speciali di Continuità Assistenziale), circa 1.300 Medici di Emergenza e Continuità assistenziale, 1.181 Sindaci, oltre 200 rappresentanti delle forze dell’ordine e 10 operatori dell’Unità di Crisi».



