Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 27 giugno: diminuiscono i ricoverati

Buone notizie dal bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, registrato un calo di nuovi infettati e una importante diminuzione di ricoverati. Ma andiamo per gradi. Venerdì l’Unità di Crisi ha reso note 156 nuove guarigioni, che hanno portato il bilancio a 24.334. 1.315 i pazienti in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. 6 i nuovi decessi, di cui 0 registrati nella giornata di venerdì, bilancio totale salito a 4.077.

In calo, come dicevamo, i nuovi contagiati: 15 in più rispetto a giovedì, di cui 13 persone asintomatiche. L’Unità di Crisi ha spiegato che di questi 15: 5 contatti di caso, 8 screening e 2 con indagine in corso. Buone novelle anche per ciò che concerne la situazione negli ospedali: -1 ricoverato in terapia intensiva (totale 14) e -9 ricoverati negli altri reparti Covid (totale 307). 1.264 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Come vi abbiamo raccontato, questo è il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Piemonte: 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1045 Biella, 2853 Cuneo, 2787 Novara, 15.875 Torino, 1321 Vercelli, 1136 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Il presidente Cirio ha scritto direttamente al Governo per chiedere l’autorizzazione «le attività sportive amatoriali e gli sport di contatto come il calcetto, il basket, il volley, le arti marziali e tante altre attività radicate da sempre nel nostro tessuto sociale e importanti per il nostro benessere psico-fisico». Poi ha aggiunto: «Abbiamo espresso anche forte preoccupazione per le nostre Associazioni sportive dilettantistiche, perché non servirà a nulla prevedere misure di sostegno per le loro attività se continuerà ad essergli negata la possibilità di operare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA