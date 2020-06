Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 29 giugno: regione a zero allerta

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, lunedì 29 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri sono stati registrati +5 morti e +14 casi positivi, bilancio totale di 4.085 decessi e 31.336 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Delle cinque vittime, solo una è stata registrata nella giornata di domenica, mentre dei 14 nuovi infettati, ben 11 sono persone asintomatiche.

Continua a crescere il conto dei guariti: con i 74 di ieri bilancio totale di 24.548. A questi vanno aggiunti i 1.208 in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Da registrare un +2 tra i ricoverati non in terapia intensiva (totale 305), mentre resta stabile il dato dei ricoverati in terapia intensiva (totale 12). 1.178 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale: 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1046 Biella, 2860 Cuneo, 2791 Novara, 15.882 Torino, 1322 Vercelli, 1138 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Questo, invece, il conto dei decessi su base provinciale: 674 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 394 Cuneo, 364 Novara, 1.800 Torino, 219 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

In attesa del bollettino coronavirus, il Piemonte può sorridere andando a dare uno sguardo alla pagella dell’Iss e del ministero della Salute: la regione è infatti passata da sorvegliata speciale a zero allerta. Come riporta Repubblica, negli ultimi sette giorni, l’indice Rt è arrivato a 0,69: un dato più alto rispetto allo 0,56 della settimana precedente, ma sempre sotto la soglia di allarme. Vietato però abbassare la guardia: massima attenzione su eventuali focolai, basti pensare alla Rsa del Monferrato.



