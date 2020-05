Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 3 maggio: contagi tornano a crescere

Pubblicità

Dopo il sospiro di sollievo di venerdì, ieri sono tornati a crescere i casi positivi e c’è attesa per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, domenica 3 maggio. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati +33 decessi e +550 contagiati, che hanno portato il totale a 3.144 morti e 27.317 infettati. Numeri più alti rispetto a quelli di venerdì – +25 morti e +314 casi positivi – che fanno scattare nuovamente l’allarme. +272 per quanto riguarda i guariti, bilancio totale di 5.944, ai quali vanno aggiunti i 2.512 pazienti in via di guarigione (negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo). Un ricoverato in meno in terapia intensiva e -62 negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3579 in provincia di Alessandria, 1617 in provincia di Asti, 979 in provincia di Biella, 2532 in provincia di Cuneo, 2369 in provincia di Novara, 13.202 in provincia di Torino, 1140 in provincia di Vercelli, 1049 nel Verbano-Cusio-Ossola, 245 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: RIFLETTORI ACCESI SU RSA

La Regione ha invitato i cittadini alla massima prudenza in vista della fase 2, che partirà domani, ed ha reso obbligatorie le mascherine in uffici e luoghi accessibili al pubblico. Particolare attenzione alla situazione di Torino, dove per il momento non è arrivato il via libera per il take away, e non è da escludere un nuovo stop dopo la riapertura: come riporta La Stampa, il Piemonte è l’unica regione italiana in controtendenza sulla curva dei casi e verrà posta massima attenzione sulle Rsa per anziani, dove i casi positivi sono centinaia.

Ieri è stato presentato il piano da 800 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese colpite dall’emergenza coronavirus, mirata ai settori più colpiti e che rischiano di riaprire più tardi rispetto ad altre categorie. Il bonus va dai 2.500 ai 1.000 euro e chiama in causa bar, ristoranti, agriturismi, catering, gelaterie, pasticcerie, parrucchieri, centri estetici, sale da ballo e discoteche, senza dimenticare la ristorazione da asporto ed i centri benessere.





