Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 30 giugno: minimo storico di nuovi casi

Minimo storico di nuovi contagiati nel bollettino coronavirus del Piemonte di ieri: appuntamento attorno alle ore 17.00 per i dati aggiornati ad oggi, martedì 30 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, lunedì sono stati registrati appena 2 nuovi casi positivi, di cui 1 persona asintomatica: il bilancio totale è così salito a 31.338 infettati dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio dei decessi è salito a 4.087, +2 rispetto a domenica: nessuna vittima annotata nella giornata di lunedì, entrambe risalgono a giorni precedenti.

Il conto dei pazienti guariti è salito a 24.574, +26, ai quali vanno aggiunti altri 1.187 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Ulteriori buone notizie dalla situazione negli ospedali piemontesi: -1 ricoverato in terapia intensiva (totale 11) e -22 ricoverati negli altri reparti Covid (totale 283). Le persone in isolamento domiciliare sono 1196.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Piemonte: 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1046 Biella, 2860 Cuneo, 2792 Novara, 15.883 Torino, 1322 Vercelli, 1138 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Questo, invece, il bilancio dei decessi su base provinciale: 674 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 394 Cuneo, 365 Novara, 1.801 Torino, 219 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ieri il presidente Alberto Cirio ha firmato una nuova ordinanza: consentiti la formazione in presenza in modo più esteso, lo svolgimento delle attività dei parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti, parchi tematici, acquatici e di avventura, zoologici ed assimilati, e le professioni della montagna e di guida turistica. Clicca qui per leggere la nuova ordinanza di Regione Piemonte.



