Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 4 giugno: contagi in netto ribasso

Appuntamento alle ore 18.00 con il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, giovedì 4 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, anche ieri è stato registrato un importante calo nei dati sull’emergenza sanitaria: +14 morti (di cui 2 registrati nella giornata di ieri, gli altri riferibili a giorni precedenti) e +19 casi positivi per un totale di 3.898 decessi e 30.734 contagiati. Balzo in avanti dei pazienti guariti, +198 per un totale di 19.167, ai quali vanno aggiunti i 2.983 in via di guarigione.

Il bollettino coronavirus del Piemonte ha segnato ottime notizie anche per quanto riguarda la situazione negli ospedali, con un calo costante di ricoverati: -2 pazienti in terapia intensiva (totale di 44) e -8 pazienti negli altri reparti Covid (totale di 841). Giù anche il dato delle persone in isolamento domiciliare, al momento 3.801.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: CONTAGI IN NETTO RIBASSO

Da registrare un netto calo di contagi, la Regione ha messo inoltre in evidenza che 7 dei 19 casi positivi registrati ieri sono riferibili a fine aprile (ma comunicati solo ieri da una Rsa di Asti). Questo il bilancio dei contagiati per Provincia: 3.944 Alessandria, 1.847 Asti, 1035 Biella, 2.783 Cuneo, 2.707 Novara, 15.653 Torino, 1.307 Vercelli, 1.111 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 255 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 92 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Questo, invece, il totale di decessi per Provincia: 649 Alessandria, 235 Asti, 203 Biella, 384 Cuneo, 334 Novara, 1.714 Torino, 214 Vercelli, 127 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Attesi aggiornamenti alle ore 18.00 con il bollettino sull’emergenza sanitaria, ricordiamo che il Piemonte è tra le Regioni più colpite del Paese ma finalmente si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel…



