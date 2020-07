Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 4 luglio: sfiorata quota 25 mila guariti

I dati del bollettino coronavirus del Piemonte di ieri sono stati in linea con i numeri dei giorni precedenti. Venerdì 3 luglio sono stati registrati 4 morti – di cui 0 registrati nelle precedenti 24 ore ma riferibili ai giorni precedenti – per un totale di 4.100 decessi dall’inizio dell’epidemia. 16 i nuovi casi positivi, di cui 11 persone asintomatiche: l’Unità di Crisi ha reso inoltre noto che 6 infettati sono riferibili alle Rsa, mentre 5 sono casi di contatto. Conto totale di 31.394 contagiati. +64 i pazienti virologicamente guariti, totale di 24.956 – ad un passo da quota 25 mila – ai quali vanno aggiunti i 1.063 in via di guarigione. Ottime notizie dagli ospedali piemontesi: -1 ricoverato in terapia intensiva (10) e -13 ricoverati non in terapia intensiva (235).. 1.030 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato nel bollettino coronavirus diffuso ieri da Regione Piemonte: 4.066 Alessandria, 1.874 Asti, 1.051 Biella, 2.872 Cuneo, 2.798 Novara, 15.905 Torino, 1.323 Vercelli, 1.141 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 263 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 101 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: NUOVA ORDINANZA DI CIRIO

Ieri il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’apertura delle sale da ballo e delle discoteche dal 9 luglio, mentre la ripresa del trasporto a pieno carico – limitatamente ai posti a sedere – nelle linee extraurbane di treni, autobus (di linea e turistici), sui taxi e nel trasporto con conducente è consentita dal 10 luglio 2020. Su quest’ultimo punto, Cirio e il suo assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, hanno lanciato un messaggio al Governo: «Abbiamo voluto dare ancora una settimana di tempo con l’auspicio che il Governo, rimasto totalmente silente in questi giorni, intervenga finalmente per uniformare la situazione». La Regione ha messo in risalto che – per ciò che concerne la situazione di Piemonte, Liguria e Lombardia – una ordinanza rischierebbe di spostare il problema dal Piemonte alla Lombardia: «Per cui diamo ancora una settimana di tempo a chi da Roma ha il compito di garantire omogeneità su servizi come quello dei trasporti extraregionali. Non si può avere il caos».

