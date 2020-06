Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 9 giugno: contagi in discesa

Pubblicità

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, martedì 9 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, la Regione guidata da Alberto Cirio ieri ha comunicato 14 nuovi casi positivi e 13 decessi: il bilancio totale è di 30.869 casi positivi e 3.954 morti. L’Unità di Crisi ha poi reso noto un balzo di 120 nuovi guariti, totale di 20.653, ai quali vanno aggiunti i 2.396 in via di guarigione. Buone notizie dagli ospedali piemontesi: -2 ricoverati in terapia intensiva (36) e -26 ricoverati negli altri reparti Covid (633). 3.197 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.968 Alessandria, 1.857 Asti, 1.039 Biella, 2.803 Cuneo, 2.726 Novara, 15.707 Torino, 1.309 Vercelli, 1.111 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 88 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Questo, invece, il bilancio dei decessi per Provincia: 649 Alessandria, 239 Asti, 207 Biella, 388 Cuneo, 337 Novara, 1.752 Torino, 215 Vercelli, 127 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: NUOVO DIPARTIMENTO REGIONALE

Arrivano importanti aggiornamenti dalla Regione: la Giunta piemontese ha comunicato l’istituzione del Dipartimento sanitario interaziendale funzionale “Malattie ed emergenze infettive”. Come esplicato in una nota, questo Dipartimento avrà il compito di occuparsi del coordinamento delle diverse Unità operative delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione delle malattie infettive e delle relative emergenze.

L’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha messo in risalto che questo Dipartimento «dovrà garantire il coordinamento nell’ambito della gestione dell’emergenza Covid-19 senza soluzione di continuità rispetto a quanto svolto dalle competenti aree funzionali dell’Unità di Crisi regionale, che a sua volta rimarrà attiva fino alla completa attivazione della nuova struttura». Alla base di tutto, ha aggiunto Icardi, c’è «l’indifferibile esigenza di garantire un livello di presidio adeguato alle emergenze di tipo infettivo, anche di carattere ricorrente, ad iniziare dalle sindromi influenzali, di possibile diffusione a livello nazionale e regionale in una società globale».



