Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 9 maggio: tornano a crescere i contagi

Pubblicità

Vittime in calo e contagiati in crescita: questo il bilancio del bollettino coronavirus del Piemonte di ieri e c’è grande attesa per i dati di oggi. Come vi abbiamo raccontato, venerdì 8 maggio sono stati registrati +23 morti e +233 casi positivi, che hanno portato il bilancio a 3.305 decessi e 28.368 infettati. Balzo in avanti dei guariti, +409 per un totale di 7.687, ai quali vanno aggiunti i 3.269 in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica ed in attesa dell’esito del secondo test. Altri ottimi aggiornamenti dagli ospedali: -4 ricoverati in terapia intensiva e -140 negli altri reparti Covid. Infine, -218 persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.712 in provincia di Alessandria, 1.666 in provincia di Asti, 1.002 in provincia di Biella, 2.628 in provincia di Cuneo, 2.442 in provincia di Novara, 14.320 in provincia di Torino, 1.168 in provincia di Vercelli, 1.070 nel Verbano-Cusio-Ossola, 251 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 109 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: POTENZIATI I CONTROLLI NEL TORINESE

Ieri la Regione ha annunciato un’importante novità: d’ora in poi sarà il medico di famiglia a decidere sui tamponi. In questa fase 2 la categoria fungerà da sentinelle del territorio, avendo così la possibilità di prescrivere i tamponi per i pazienti in autonomia. Una rivoluzione che mira a risolvere i problemi riscontrati negli ultimi due mesi. Come evidenzia La Stampa, già Ferruccio Fazio aveva invocato il cambio di passo: «Non si può prescindere dall’identificazione precoce dei nuovi casi e dei loro contatti», le parole del capo della task force.

Pubblicità

Prevenzione è la parola d’ordine e per questo motivo sono stati potenziati i controlli anti assembrato a Torino e Provincia: come spiega l’Ansa, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha sancito controlli legati alla ripartenza dei servizi take-away e asporto in bar e ristoranti. Ricordiamo che l’amministrazione aveva già provveduto a disporre un presidio fisso nei quartieri Aurora e Barriera di Milano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA