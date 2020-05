Bollettino coronavirus Protezione Civile/ Dati 9 maggio: contagi restano stabili

Pubblicità

Grande attesa per il nuovo bollettino coronavirus della Protezione Civile con i dati aggiornati a oggi, sabato 9 maggio 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 243 nuovi decessi e 1.327 casi positivi: purtroppo è stata raggiunta quota 30 mila morti, ma arrivano delle buone notizie dagli ospedali: -143 ricoverati in terapia intensiva, un calo del 10,9%. Ieri sono stati inoltre registrati 2.747 tra guariti e dimessi, per un totale di 99.023 unità. Gli italiani attualmente positivi sono 87.861

Particolare attenzione va alle situazioni di Lombardia e Piemonte, che ieri hanno registrato rispettivamente un incremento di +634 e +233 casi totali. +111 in Emilia Romagna, mentre in Toscana solo un +38. Delle buone notizie sono arrivate da Umbria, Valle d’Aosta e Calabria: incremento di +1 casi totali. La Regione più virtuosa da questo punto di vista è la Basilicata, che registra un -1.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE: CONTAGI RESTANO STABILI

Il dato dei contagi resta stabile – ieri è stato registrato un lieve calo rispetto ai numeri di mercoledì – ma va ricordato che il bollettino coronavirus della Protezione Civile di questi giorni fa riferimento alla situazione di 10-14 giorni fa. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha evidenziato che sarà necessario attendere la prossima data per valutare i primi dati relativi all’andamento dei casi nei primi giorni della cosiddetta Fase 2.

Notizia delle ultime ore è la richiesta della Protezione Civile di prolungare lo stato di emergenza di altri sei mesi. Un suggerimento recapitato al governo presieduto da Giuseppe Conte in vista del decreto Rilancio, che non prevede nuovi o maggiori oneri per le casse dello Stato. Ricordiamo che al momento lo stato di emergenza sarà in vigore fino al 31 luglio 2020, dunque la nuova scadenza sarebbe il 31 gennaio 2020.

