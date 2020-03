Bollettino Coronavirus Spallanzani/ Roma: 208 positivi, 24 in terapia intensiva

Come oramai ogni giorno arriva nel primo pomeriggio il consueto bollettino di aggiornamento da parte dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma in merito all’emergenza Coronavirus nella Capitale. Leggendo la nota diramata dalle autorità sanitarie si apprende infatti che al momento è di 208 il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 e che di tutti questi sono invece 24 coloro che necessitano di un supporto respiratorio durante il ricovero. Nella nota dello “Spallanzani” c’è anche spazio per delle notizie positive ovvero le “ulteriori” dimissioni che riguarderanno altri soggetti paucisintomatici (ovvero che denotano pochi e lievi sintomi) e di altri che invece sono totalmente asintomatici. Se si confrontano questi dati con quelli forniti negli scorsi giorni dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive si nota che il numero dei pazienti è lievemente diminuito.

BOLLETTINO CORONAVIRUS SPALLANZANI, 208 PAZIENTI POSITIVI

“Nell’ambito del progetto regionale ospedale-territorio, coordinato dall’Istituto Spallanzani” si legge ancora nella nota n.31 diramata poco fa, “in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma e da Confcooperative, d’intesa con la Direzione della Asl Roma 5 e il sindaco di Nerola, continua il programma di approfondimento epidemiologico e diagnostico su un campione della popolazione, sede di un focolaio Covid-19”. Infatti, come è noto, il piccolo centro laziale sembra diventato una sorta di piccola “bomba virale” con 72 positivi su poco meno di 2000 abitanti, aspetto che ha acceso i riflettori sul comune e ha portato il sindaco locale a respingere l’accusa di qualcuno che ha subito tacciato alla stregua di “untori” i suoi abitanti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA