Bollettino Coronavirus UK 16 giugno: oltre 9mila casi/ La variante Delta impazza

Il bollettino Coronavirus UK della giornata di oggi, mercoledì 16 giugno 2021, fotografa una situazione pandemica tutt’altro che felice nel Regno Unito, dove continua a crescere la preoccupazione per la recrudescenza epidemiologica registrata in queste ultime settimane, con la curva dei contagi tornata rapidamente a salire e, con essa, il totale dei ricoverati in ospedale. Una condizione figlia della diffusione in tutto il Paese della variante Delta (ex indiana), divenuta letteralmente dominante e da ritenersi la causa scatenante di questa nuova ondata che sta tenendo con il fiato sospeso non soltanto la Gran Bretagna, ma anche il resto del pianeta, considerata la pericolosità e l’aggressività della mutazione.

I nuovi casi Covid rilevati in UK nelle ultime ventiquattro ore sono stati oltre 9mila, a fronte di 770mila tamponi effettuati: si tratta del picco massimo registrato a livello nazionale addirittura dalla fine del mese di febbraio, a testimonianza di come questo riacutizzarsi della pandemia nella terra della Regina non sia da sottovalutare. Incremento anche in termini di ricoveri in ospedale, anche se i vaccini eseguiti stanno contenendo in parte questo dato, che si attesta attualmente a 1.177 degenti in totale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS UK: BORIS JOHNSON PUNTA AD ACCELERARE LA CAMPAGNA VACCINALE

Nel bollettino Coronavirus UK trova spazio anche la voce “morti”, che, per fortuna, continua a essere livellata verso il basso (9 nelle ultime 24 ore: siamo ai minimi europei, ndr), anche se nelle prossime settimane c’è il rischio di assistere a una crescita di questo dato, considerato il riacutizzarsi delle infezioni in tutto il Regno Unito. Nel frattempo, l’obiettivo del governo di Boris Johnson e di tutte le autorità sanitarie locali è quello di riprendere il timone in mano e puntare all’appiattimento della curva. Come? Accelerando ulteriormente nella campagna vaccinale, già estesa ai soggetti ventenni, e rinviando – come peraltro già fatto nelle scorse ore – le ultime riaperture mancanti nella road map, fatte slittare dal 21 giugno, data prevista in origine, al prossimo 19 luglio. Infine, alcuni dati connessi alla somministrazione dei vaccini: ad oggi sono stati inoculati 72,5 milioni di dosi, inclusi oltre 30 milioni di richiami. Il 58% della popolazione adulta è ora totalmente vaccinata, mentre all’incirca l’80% dei britannici ha ricevuto almeno una dose di siero anti-Covid.

