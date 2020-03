Bollettino coronavirus Veneto, conferenza stampa/ Diretta video Zaia, dati 25 marzo

I numeri non sono preoccupanti come per la Lombardia o l’Emilia Romagna, eppure per il Veneto l’ultimo bollettino sul coronavirus aggiornato prima del 25 marzo non sorride certo tanto per i contagiati quanto per le vittime registrate: 6.069 in totale i contagiati in Veneto, +121 in più rispetto alla mattina di ieri, mentre sono 16.220 le persone in isolamento fiduciario. I decessi in totale del 24 marzo sono stati 21, come confermato dal Presidente Luca Zaia nella conferenza stampa con tutti gli aggiornamenti: le persone scomparse vengono da Padova (1), 1 Borgo Trento, 2 Treviso, 1 Conegliano, 1 Dolo, 2 Jesolo, 2 Schiavonia, 1 Camposampiero, 3 Santorso, 1 Bassano, 3 Asiago, 1 Vicenza, 1 Legnago, 1 Negrar.

Sono in totale 237 le vittime che il Veneto “paga” dall’inizio dell’emergenza coronavirus, facendone la quinta regione d’Italia per numero di decessi da Covid-2 (dopo Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche). «Arriveremo a un punto che se la curva dei contagi non si ferma non avremo più letti per i pazienti. Anche oggi ne abbiamo parlato con i direttori delle aziende sanitarie, dobbiamo creare nuovi posti in terapia intensiva. A metà aprile picco, il modello ci dice che un paio di milioni di persone verranno contagiate, spero sempre che il modello sia smentito», commenta il bollettino il Governatore leghista.

BOLLETTINO VENETO, IL PUNTO DI ZAIA

Mentre a livello nazionale sono state introdotte nuove sanzioni e misure più dure nel Decreto 24 marzo (che riassume tutti i Dpcm precedenti del Premier Conte, qui tutti i dettagli) il Presidente della Regione Veneto fa il punto in merito ai temi “caldi” di controlli e tamponi per ridurre al minimo la diffusione del contagio da coronavirus. «Abbiamo uno studio fatto con Agenda digitale e Azienda zero – ha commentato ancora Zaia – che dimostra che la nostra ordinanza ha fatto diminuire del 44% i transiti nella nostra regione. Abbiamo censito tutti gli spostamenti con un gestore telefonico, ovviamente in maniera anonima. I veneti si stano comportando bene, hanno dimostrato di avere rispetto per la propria salute e soprattutto di avere senso di solidarietà nei confronti del prossimo, di chi vive in questa comunità».

A margine del bollettino riferito nel primo pomeriggio di ieri, il Governatore della Regione Veneto ribadisce la sua “personale” battaglia sul fronte tamponi: «Nel progetto del professor Crisanti è previsto anche un campione casuale – finché facciamo tamponi ai contatti del positivo il dato non è rappresentativo – se facciamo tamponi in strada il campione è molto più rappresentativo. Il tampone è una foto del momento, non è garanzia poi di non essere contagiato. A Treviso si stanno facendo tamponi agli automobilisti per evitare che le gente positiva entri in ospedale».



