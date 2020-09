Bollettino Coronavirus Veneto/ Dati 1° settembre: Verona la provincia più colpita

In attesa del primo bollettino Coronavirus del Veneto del mese di settembre e relativo ai dati dettagliati sull’emergenza sanitaria aggiornato ad oggi, martedì 1° settembre, nelle precedenti 24 ore si è assistito ad un calo nel numero di contagi. Si è infatti passati da 69 nuovi casi positivi di domenica a 65 relativamente al report del mattino. Stabile la situazione inerente ai ricoveri, con nessuna vittima segnalata nella giornata di ieri, esattamente come verificatosi domenica. Tuttavia, la situazione Coronavirus in Veneto richiede ancora la massima attenzione e la necessità di un monitoraggio costante. Con l’ultimo bollettino di ieri, dunque, i tamponi positivi sono passati da 22.888 di domenica a 22.929 di ieri pomeriggio. Gli attuali positivi sono 2.387.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

Nel bollettino delle 17 di ieri rispetto alla situazione Coronavirus in Veneto, dopo il +1 di domenica è tornato a quota zero il numero dei nuovi contagi a Vo’, ovvero il paese dei Colli Euganei che si trasformò nel focolaio del virus nella Regione e dove fu registrata la prima vittima in Italia da Coronavirus. La provincia più colpita dal virus, in base alla mappatura attuale dei casi, è quella di Verona con 13 contagi. Seguono Venezia con 9 casi, Padova e Treviso con 6, Vicenza con 5, Rovigo con 1: zero contagi invece a Belluno e, appunto, nell’area di Vo’ Euganeo. Nelle terapie intensive, invece, sale di un’unità il numero dei ricoverati (11) e dei positivi (8): in isolamento domiciliare ci sono ad oggi 7.529 persone, di cui 87 asintomatici riconosciuti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA