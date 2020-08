Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 10 agosto: contagi in ribasso

Appuntamento attorno alle ore 12.30 con il bollettino coronavirus del Veneto di oggi, lunedì 10 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri è stata registrata un’importante frenata nei contagi: domenica sono stati annotati 58 nuovi casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 20.656 contagiati. +12, invece, i casi attivi, ovvero i malati effettivi: il conto adesso è di 1.240. Fortunatamente non è stato annotato alcun nuovo decesso, conto stabile a 2.083 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Dimessi a quota 3.767 unità (+1), mentre sono stati +46 i negativizzati (17.333). Infine, registrato un lieve calo di ricoverati negli ospedali veneti: situazione stabile in terapia intensiva, 6 pazienti in tutto, mentre è stato registrato -1 ricoverato negli altri reparti Covid, totale di 28 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri il bollettino coronavirus del Veneto ha portato delle buone notizie, dunque, dopo giorni di contagi in rialzo a causa dei diversi focolai registrati nella Regione. Il più famoso, nonché il più importante, è stato il focolaio dell’ex Caserma Serena di Casier: 244 casi positivi in tutto tra migranti e operatori. L’Aulss 2 di Treviso ha messo in risalto che i risultati del nuovo screening non comporteranno alcuna modifica all’interno della struttura, dove tutti i migranti resteranno in quarantena. Sul caso si è ovviamente acceso il dibattito politico, con il presidente del Veneto Zaia che ha chiesto di «eliminare questo modello di accoglienza e quindi queste strutture». Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sul dossier Casier: come riportato dall’Ansa, la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su quanto registrato nel centro migranti situato all’interno dell’ex caserma. «Vogliamo capire cosa è stato fatto e cosa, eventualmente, è mancato nella gestione dei migranti dopo la scoperta delle prime positiva», la breve dichiarazione del procuratore Michele Dalla Costa.



