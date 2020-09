Bollettino coronavirus Veneto, dati 10 settembre/ A Treviso 971 con il covid

Anche oggi, giovedì 10 settembre, scopriremo l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Veneto, grazie al doppio bollettino diffuso dall’Azienda Zero: il primo verrà emesso come sempre dopo le ore 8:00 di questa mattina, quindi il secondo in serata, indicativamente dopo le 17:00. L’ultimo aggiornamento ci racconta di 2.907 persone positive attualmente in regione, e di questi, sono 97 quelli al momento ricoverati con il covid nei vari ospedali. Solamente 12 i pazienti in terapia intensiva (i casi più gravi), mentre, se si tiene ancora anche dei negativizzati virologici, il numero dei ricoveri sale a 164 di cui 18 nelle varie rianimazioni della zona. Per quanto riguarda le vittime, il computo aggiornato parla di 2.132, di cui 1.480 negli ospedali, mentre il numero di persone dimesse dallo scorso 21 febbraio, giorno di inizio dell’emergenza, è salito a quota 3.930. E’ sempre Treviso la provincia con più infetti attivi al momento, leggasi 971. Ben distanziata Vicenza, con 424 persone con il covid, seguita da Verona a 397. Troviamo quindi Venezia a 384, Padova a 321, e le solite Rovigo e Belluno, rispettivamente a quota 96 e 66. Infine il numero dei soggetti in isolamento, ben 7.876, un numero cresciuto di molto nelle ultime ore a causa dei nuovi focolai scoperti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA PRESENTA IL TEST RAPIDO

Nella giornata di ieri il governatore Luca Zaia ha presentato il test salivare rapido che verrà utilizzato in particolare nelle scuole, e che permetterà di capire se una persona ha il coronavirus o meno nel giro di pochi minuti. “Oggi (ieri ndr) vi presento un progetto sperimentale e un piano per garantire sicurezza in tutte le aule – le parole del presidente del Veneto – ecco i test sulla saliva che hanno un’affidabilità pari a quella dei tamponi”. Zaia ha aggiunto: “Il test sulla saliva è una grande innovazione e un’ulteriore spinta per il test rapido, che è il miglior sistema per gestire la sanità. In Veneto la macchina è in buone mani”. Rosario Rizzuto, rettore dell’università di Padova ha concluso: “Il vantaggio del test sulla saliva è la maggior rapidità rispetto al tampone”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA