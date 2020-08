Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 13 agosto, ira Zaia per focolaio di Treviso

Appuntamento alle ore 12.30 con la conferenza stampa di Luca Zaia per il bollettino coronavirus del Veneto di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione ha registrato 62 nuovi casi positivi e 2 decessi. I casi con tampone positivo sono dunque passati da 20.741 a 20.834 dall’inizio dell’epidemia, questa la ripartizione dei nuovi contagiati per provincia: 12 a Treviso, 7 a Padova, 3 a Vicenza, 2 domiciliati fuori dal Veneto, un caso a Belluno, Rovigo e uno in assegnazione in corso. Il conto dei decessi è invece passato a 2.094 vittime. I casi attualmente positivi in Veneto sono 1.353, 461 solo nella provincia di Treviso, colpita dal focolaio di migranti nell’ex caserma Serena tra Casier ed il capoluogo, mentre i negativizzati virologici sono 17.387.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: IRA ZAIA PER FOCOLAIO TREVISO

Intervenuto ieri ai microfoni dei cronisti presenti all’inaugurazione di un nuovo strumento diagnostico all’ospedale di Conegliano, Luca Zaia è stato particolarmente netto a proposito del focolaio di migranti registrato nell’ex caserma Serena di Treviso, che ha raggiunto quota 260 casi positivi: «Abbiamo intenzione di applicare il piano di sanità pubblica che prevede tutta una serie di misure, non a caso ogni settimana facciamo i tamponi fino alla totale negativizzazione. É ovvio che questi centri non devono più esistere: adesso gestiamo la fase più acuta, è giusto che sia gestita bene nell’interesse della salute degli ospiti e dei cittadini, ma quei centri vanno smantellati. Questa è l’unica posizione». Il presidente di Veneto ha poi ricordato un dato legato proprio a questo maxi-focolaio: «Voglio anche ricordare che grazie a questi centri il Veneto si è beccato l’RT più alto di Italia, ma la verità è che noi non abbiamo focolai così importanti in giro per il Veneto».



