Bollettino coronavirus Veneto, dati 13 settembre/ +66 casi e zero nuove vittime

E’ tutto pronto per un nuovo doppio bollettino medico riguardante la regione Veneto e la curva epidemiologica del coronavirus. Anche oggi, domenica 13 settembre, andremo a scoprire e ad analizzare i nuovi numeri, nel frattempo, diamo una breve ripassata ai dati emessi ieri sera da Azienda Zero, il bollettino delle ore 17:00 di sabato 12. I nuovi casi sono stati in totale 66, e quasi la metà dei nuovi infetti si è concentrata in quel di Verona, dove sono stati 29 i positivi scoperti. Segue Vicenza a quota 11 con Venezia a 9. Ancora zero casi invece a Vo’ Euganeo, il primo centro dove si è sviluppato il covid in Italia assieme al lodigiano. Bene anche il dato delle vittime, fermo a 2.141 da quando è scoppiata l’emergenza, visto che nelle ultime ore non sono stati registrati altri decessi. Per quanto riguarda gli infetti, invece, al momento troviamo 2.956 positivi in regione, per un bilancio dal 21 febbraio aggiornato a quota 24.733. Infine il dato dei ricoverati: 153 pazienti in area non critica con l’aggiunta di 13 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: ZAIA SULLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

Nella giornata di ieri è tornato in conferenza stampa il governatore Luca Zaia, che per l’occasione ha parlato della riapertura delle scuole in regione datata domani, lunedì 14 settembre: «Lunedì aprono le scuole – le parole del presidente – abbiamo registrato l’inquietudine delle famiglie, e abbiamo deciso di organizzare un punto stampa per parlare ai genitori e spiegare come si riaprirà lunedì 14 settembre. E ancora: «Sulla scuola ci arrivano molte sollecitazioni dai cittadini, ma vorrei chiarire che non siamo in regime di autonomia, e non è gestita da noi. Non abbiamo alcuna competenza su programmazione di studio e docenti, abbiamo competenze zero». E sull’interruzione delle lezioni per le elezioni del 20 e 21 settembre: «Noi come Regione abbiamo solo il compito di fare il calendario, garantendo un minimo di giorni di lezione. Quest’anno, in tempi non sospetti, abbiamo deciso, come molte altre regioni, di aprire il 14 settembre. I seggi di voto per le elezioni? Se era per noi si poteva votare in luglio e tutto sarebbe già stato risolto».



