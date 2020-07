Bollettino coronavirus Veneto, dati 17 luglio/ Padova provincia più infetta, 92 casi

Verrà comunicato come di consueto stamane e poi dopo le ore 17:00, il nuovo bollettino della regione Veneto in merito all’andamento dell’epidemia di coronavirus. Anche oggi, venerdì 17 luglio, scopriremo quindi quanti saranno i nuovi casi, quanti invece i guariti, e infine, gli eventuali infetti. L’ultima comunicazione racconta di 488 persone al momento positive in Veneto, e di questi, sono 32 quelli ricoverati, di cui solo due nelle terapie intensive. Sono in totale 137 le persone che si trovano nei vari ospedali regionali, mentre in rianimazione, compresi quelli negativi, troviamo nove pazienti. Dal 21 febbraio, come comunicato da Azienda Zero, sono state dimesse 3.683 persone, mentre le vittime sono in totale 2.046 dallo scoppio dell’emergenza, di cui 1.436 negli ospedali e le restanti nelle rsa e in altre strutture. Continua ad essere Padova la provincia più affetta da covid-19, con 92 casi in totale, mentre Treviso segue a 75, con Venezia a 60. Verona ne conta 49, così come Vicenza, con Belluno a 18 e Rovigo a chiudere a 4.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, UN NUOVO PACCHETTO DI AIUTI DA 120 MILIONI DI EURO

Intanto la regione Veneto ha messo a disposizione un nuovo pacchetto da 120 milioni di euro, relativi ad una manovra chiamata “Il Veneto che cresce”. Si tratta di una serie di aiuti destinati per 77.7 milioni di euro a lavoratori, imprese e famiglie, e per 42 milioni riguardanti invece spese a livello nazionale come cassa integrazione in deroga, relativamente alla regione. “Anche nel settore della cultura e dello spettacolo, che rappresenta il 5 per cento del Pil regionale e il 6 per cento degli occupati – ha sottolineato l’assessore alla cultura Cristiano Corazzari – la Regione si è impegnata a sostenere le partite Iva, i lavoratori saltuari e precari, quelle professionalità che non beneficiano del Fus e che più di altre stanno pagando l’inattività generata dal lockdown e la difficile ripartenza. Si tratta di interventi mirati che vanno ad aggiungersi ai cospicui interventi già adottati a sostegno del teatro, dello spettacolo dal vivo e dell’attività ordinaria degli enti culturali”.



