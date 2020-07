Bollettino coronavirus Veneto, dati 18 luglio/ 509 infetti in regione, 36 in ospedale

Anche per oggi, sabato 18 luglio, l’Azienda Zero del Veneto comunicherà i dati relativi all’epidemia di coronavirus in Regione, con un bollettino al mattino e uno invece in serata a chiusura di giornata. Una curva epidemiologica che è tornata a salire negli ultimi giorni, con nuovi casi costituiti principalmente da contagi di ritorno e da focolai. Stando all’ultima comunicazione, i casi positivi al momento in regione sono 509, di cui 36 ricoverati in ospedale e di questi, due si trovano in terapia intensiva. In totale nelle strutture ospedaliere regionali troviamo 136 pazienti, e di questi solo 8 sono in terapia intensive. Le persone dimesse dallo scorso 21 febbraio sono salite a quota 3.687, mentre le vittime sono in totale 2.049, di cui 1.439 negli ospedali. Continuano a crescere i contagi nella zona di Padova, al momento la provincia più infetta della regione, con 107 positivi su un totale di 4.030 da inizio emergenza. Segue Treviso a quota 78, con Verona a 52 e Vicenza a 50. Più staccate Belluno e Rovigo rispettivamente a 16 e 3.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA: “SERVONO MAGGIORI CONTROLLI”

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il presidente Zaia, che in merito alla curva in risalita ha spiegato: “Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave pericolo: cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in Veneto dalla fine del lockdown, con decine di positivi e numeri che possono ancora crescere. In questa situazione già preoccupante, si verificano poi vere e proprie gravissime illegalità, con positivi asintomatici che si rendono irreperibili ai controlli. Vanno assolutamente fermati”. Il governatore chiede controlli maggiori all’arrivo in Italia: “Mi chiedo come mai non si provveda immediatamente al controllo e, se necessario, al fermo alla frontiera di queste persone, utilizzando le leggi vigenti o, qualora indispensabile, approvando con assoluta urgenza norme specifiche. Esiste un Piano di Sanità Pubblica che va fatto rispettare ad ogni costo”.



