Bollettino coronavirus Veneto, dati 19 luglio/ 504 casi attivi, 125 a Padova

Anche per la giornata di oggi, domenica 19 luglio, è prevista l’emissione del doppio bollettino sull’epidemia di coronavirus riguardante la regione Veneto. Questa mattina e poi nel tardo pomeriggio, scopriremo l’andamento della curva epidemiologica che negli ultimi giorni è salita in maniera importante, con il Veneto che è tornato ad essere fra le regioni più infette dello stivale. Al momento troviamo 504 persone con il coronavirus in questa zona dell’Italia, di cui 35 ricoverati e di questi due in terapia intensiva. In totale sono 136 le persone negli altri reparti ospedalieri, mentre sono 7 quelle in rianimazione. Le persone dimesse dallo scorso 21 febbraio sono salite a quota 3.689, mentre le vittime sono in totale 2.050, di cui 1.440 negli ospedali regionali, e gli altri in altre strutture. Anche nella giornata di ieri è risultata essere Padova la provincia più infetta, con 127 casi attivi su un totale di 4.053 da inizio pandemia. Segue Treviso a 85, con Venezia a 63 e Verona a 55. Vicenza ne conta 47, Belluno 18 e infine 6 a Rovigo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, CRISANTI POLEMICO

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto Andrea Crisanti, membro del comitato tecnico scientifico della regione Veneto, che sarebbe pronto a dimettersi dopo che i contagi sono tornati a salire negli ultimi giorni: «Sa cosa è successo? C’è stato un cambio totale di politica della Regione – le sue parole a IlMessaggero – da quando ho avuto quelle polemiche con Zaia, tutto è cambiato. Non dimentichi che due dei principali consiglieri del presidente sono tra coloro che hanno detto che il virus è morto. Tutto questo ha delle conseguenze, indirizza scelte, comportamenti». In merito alla campagna delle riaperture: «A un certo punto le esigenze politiche hanno prevalso sulle indicazioni della scienza. Era necessaria una comunicazione che invitasse a prudenza e responsabilità. Invece, ci sono stati solo segnali contraddittori: “apriamo”, “non apriamo”, “è finito tutto”, “il virus è morto”». Sulla questione dei casi di importazione: «Il 30 marzo avevo scritto alla Regione evidenziando la necessità di monitorare le comunità dei richiedenti asilo. Su questa cosa non ho mai ricevuto risposta». Crisanti conclude la propria intervista spiegando: «La sorveglianza attiva era un concetto che avevo proposto io. Ora c’è gente in Regione, che dice che i tamponi sono inutili. La maggior parte dei tamponi, nelle ultime settimane, è stata fatta solo tra il personale sanitario, tralasciando completamente il territorio. I numeri che vediamo sono le conseguenze. È un problema culturale, non tecnico. Servirebbero messaggi improntati alla prudenza e uniformi, non contraddittori tra un giorno e l’altro».



