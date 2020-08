Bollettino coronavirus Veneto, dati 2 agosto/ 1.019 casi attivi in regione

E’ domenica 2 agosto e come di consueto è atteso il doppio bollettino sul coronavirus in Veneto, comunicazione che giungerà nella mattina e poi in serata, dopo le ore 17:00. Stando agli ultimi dati dell’Azienda Zero, quelli di ieri sera, attualmente in regione vi sono 1.019 persone affette da coronavirus. Stabili i numeri riguardanti i ricoverati positivi, leggasi 33 in totale, di cui solo quattro però in terapia intensiva. Tenendo conto anche dei pazienti negativizzati, il numero di letti occupati sale a 121, e 7 di essi sono in rianimazione. Per quanto riguarda invece le persone dimesse dallo scorso 21 febbraio, giorno di inizio dell’emergenza, il numero è salito a quota 3.766, mentre le vittime sono rimaste ferme a quota 2.074 (di cui 1.451 negli ospedali), e questo è senza dubbio il dato migliore della giornata. La provincia di Treviso, dopo il focolaio scoperto nel centro di accoglienza, continua ad essere la più infetta con ben 276 casi, seguita da Padova a 268. Più staccata troviamo Venezia a 145, con Verona a 75 e Vicenza a 71. Chiudono Belluno e Rovigo con 15 casi a testa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, PARLA IN SINCADO DI ODERZO

Nella giornata di ieri è uscita allo scoperto Maria Scardellato, sindaco di Oderzo, il comune del trevigiano che ospita l’ex caserma, ora centro di accoglienza per richiedenti asilo, dove è scoppiato il noto maxi focolaio: «Il centro dovrebbe essere chiuso anche per ragioni sanitarie – ha spiegato in data 1 agosto ai microfoni de Il Gazzettino – andava chiuso pure prima dell’emergenza coronavirus. Adesso c’è un motivo in più – mette in chiaro Maria Scardellato, sindaco di Oderzo – non si capisce perché le case di riposo sono state completamente isolate, mentre non è successo lo stesso con strutture di questo tipo che ospitano centinaia di persone. Un contagio all’interno avrebbe un effetto disastroso. Ci aspettavamo delle risposte dallo Stato. Fino a questo momento, però, non è stata trovata alcuna soluzione. Ci auguriamo che almeno non ci sia l’irresponsabilità di far arrivare altri immigrati. Almeno questo». Ed ora il sindaco chiede la conta dei “danni”: «Su questo fronte servono accordi a livello generale. C’è anche da valutare chi pagherà tali attività, credo che chi ci ha imposto situazioni di accoglienza simili, dove c’è una stretta convivenza tra centinaia di persone, dovrebbe anche far fronte alle attuali conseguenze».



© RIPRODUZIONE RISERVATA