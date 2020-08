Bollettino coronavirus Veneto, dati 24 agosto/ 1.987 casi in tutta la regione

E’ atteso nella giornata odierna come di consueto il doppio bollettino della regione Veneto circa l’epidemia di coronavirus. Anche oggi, lunedì 24 agosto, potremo quindi scoprire quanti saranno i nuovi infetti, nonché tutti i dati relativi a guariti, dimessi, isolati e via discorrendo. Gli ultimi numeri in nostro possesso sono quelli delle ore 17:00 di ieri, domenica 23 agosto, e raccontano di 33 nuovi casi di positività in tutta la regione. Il totale dei positivi è così saliti a quota 1987, mentre le vittime sono rimaste ferme, è questo è senza dubbio un dato più che positivo, a 2.104, non essendo stato registrato alcun morto nelle scorse ore. 17.897 sono invece i guariti dallo scorso 21 febbraio, inizio della pandemia, mentre le persone che hanno contratto il virus sono 21.988. La provincia più infetta resta quella di Treviso, con 664 casi di positività, seguita da Padova con 304, mentre Verona e Venezia che registrano invece 271 infetti. Segue Vicenza con 177 casi, mentre Belluno e Rovigo ne registrano rispettivamente 36 e 63.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, VIOLA: “ATTESI GLI EFFETTI DI FERRAGOSTO…”

Cresce ma di solo una unità il numero di ricoverati totali in Veneto con il virus, pari a 44 (+1), mentre sono stabili i pazienti in terapia intensiva, 4. Tenendo in considerazione anche i negativizzati virologici, invece, sono 82 i pazienti ricoverati in area non critica, di cui 2 in rianimazione. Infine il numero dei dimessi da inizio emergenza pari a 3820. «Se non interveniamo subito, il rischio è di ritrovarci con le cifre di questa primavera – così Antonella Viola, docente di Patologia generale all’Università di Padova, parlando nella giornata di ieri 23 agosto presso Il Mattino di Padova – perché il virus circola e, essendo l’Rt superiore a 1, i numeri sono in aumento esponenziale, con la prospettiva di un innalzamento della curva molto preoccupante». Secondo l’immunologa quella che inizia oggi potrebbe essere una nuova settimana “di passione”: «Quando ci saranno gli effetti del Ferragosto. Temo un ulteriore aumento dei casi. Speriamo che la fine delle vacanze e la chiusura delle discoteche aiutino nel rendere consapevole la gente di quanto sia importante tornare alle poche, vecchie regole: mascherina e niente assembramenti. Così il virus non circola».



