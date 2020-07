Bollettino coronavirus Veneto, dati 25 luglio/ 695 casi attivi, +26 in 24 ore

E’ atteso in mattina il primo bollettino del Veneto sull’epidemia di coronavirus, con i dati aggiornati ad oggi, sabato 25 luglio. In serata, dopo le 17:00, verrà poi emesso il bollettino consueto di chiusura, con tutti i dati completi della giornata in merito a guariti, nuovi infetti ed eventuali vittime. Stando all’ultima comunicazione, quella di ieri sera, al momento vi sono 695 persone positive al coronavirus in Regione, il che significa che nelle ultime 24 ore sono stati 26 i nuovi casi di covid-19. Aumentano anche i ricoverati positivi, anche se di solo una unità, oggi 34, di cui 7 in terapia intensiva, numero cresciuto invece di ben cinque persone rispetto alla mattinata di ieri. Dal 21 febbraio, giorno in cui è scoppiata l’emergenza, sono state dimesse 3.737 persone, mentre le vittime sono fortunatamente rimaste stabili, 2.063 (di cui 1.444 negli ospedali), e questo è senza dubbio il dato più importante di tutta la giornata. Preoccupa però la provincia di Padova, dove i casi stanno continuano ad aumentare con costanza negli ultimi giorni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, PADOVA MAGLIA NERA DELLA REGIONE

Ad oggi sono 227 i casi registrati fra città e provincia, il che significa che si è registrato un incremento di 12 unità rispetto a 24 ore fa (totale 4.178 da quando è scoppiata l’emergenza). Cresce anche Venezia (96), così come Treviso (90). Completano la “classifica”, Verona con 58 casi attivi, Vicenza con 54, Belluno con 17 e Rovigo a quota 12. Nella giornata di ieri è uscita allo scoperto la consigliera di Verona Anna Maria Bigon, esponente del Partito Democratico e candidata in vista delle elezioni regionali del prossimo 20-21 settembre. La Bigon ha puntato il dito nei confronti del governatore Zaia: «È arrivato il momento di cambiare – le sue parole riportate da Veronasera.it in data 24 luglio – Verona merita di avere un ruolo centrale nel Veneto: per troppi anni, invece, è stata considerata la Cenerentola. I temi da affrontare in questa campagna elettorale sono molti, mettendo al centro la cura delle persone e l’ambiente. L’epidemia Covid ha ricordato l’importanza della sanità pubblica, che va finanziata adeguatamente sull’intero territorio, garantendo cure di qualità in tempi accettabili. Non ci può essere una sanità di serie A per chi può permettersela a pagamento e una di serie B per tutti gli altri».



