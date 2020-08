Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 26 agosto: casi positivi in aumento

Il bollettino coronavirus del Veneto di ieri ha segnato un nuovo aumento di casi positivi e c’è grande attenzione sui nuovi focolai registrati sul territorio regionale. L’aggiornamento delle ore 17.00 di martedì ha annotato 121 contagi e 9 decessi per Covid-19. Per quanto riguarda i casi positivi, 56 sono stati rilevati durante la notte e 65 nel corso della giornata. Gli attualmente positivi in Veneto sono 2.147, con Treviso provincia più colpita (772). Il bilancio dei decessi è invece salito a 2.116 vittime dall’inizio dell’epidemia: le morti di martedì sono avvenute nei territori di Venezia (4), Vicenza (4) e Treviso (1). 139 le persone ricoverate in ospedale, delle quali 52 positive al coronavirus: 6 in terapia intensiva e 46 negli altri reparti Covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus del Veneto, grande attenzione va alla situazione di Treviso. La provincia rappresenta un terzo di tutti i contagiati del Veneto e ieri è stato annotato un nuovo focolaio tra i dipendenti dello stabilimento Aia di Vazzola. Come riportato da Il Gazzettino, su 560 tamponi in azienda, 178 lavoratori sono risultati positivi al Covid-19, ma a questi vanno aggiunti i 145 test effettuati sui contatti stretti, fra cui sono emerse altre 21 positività.

Vanno avanti i test sierologici su insegnanti e personale non docente in vista della riapertura delle scuole e sono già stati rilevati i primi casi di positività: il Corriere della Sera riporta che le Usl hanno intercettato 16 operatori con gli anticorpi al coronavirus, di cui 10 solo all’Usl Euganea di Padova. Gli altri 6 casi sono stati segnalati dall’Usl Marca Trevigiana, due a Treviso e quattro a Conegliano.

