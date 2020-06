Bollettino coronavirus Veneto, dati 27 giugno/ Un solo infetto in più e zero morti

Anche oggi è stato emesso il nuovo bollettino della regione Veneto con i dati aggiornati circa l’epidemia di coronavirus. Alle ore 8:00 di stamane, la classica comunicazione con i nuovi numeri riguardanti l’infezione da covid. Novità invece per quanto riguarda Luca Zaia, visto che il governatore non parlerà oggi come di consueto in conferenza stampa dalla sede di Venezia della Protezione Civile. La scelta deriva dal calo vertiginoso di infetti e vittime causa covid, e di conseguenza non si rendeva più necessario snocciolare nel dettaglio i vari numeri. Zaia tornerà comunque in conferenza lunedì 29, poi martedì 30 giugno terrà l’ultima legata al coronavirus. Ad oggi i numeri raccontano di 19.264 infetti da quando è scoppiata l’emergenza, con un nuovo positivo in più rispetto alla comunicazione di ieri, e anche un nuovo morto, per un totale di 2.007 vittime da quando è scoppiata l’emergenza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA: “OK A SPORT DI CONTATTO”

Le persone attualmente positive in regione sono 481, per un totale di negativizzati salito a quota 16.775. In isolamento fiduciario troviamo invece 741 persone, mentre nelle terapie intensive continuano a permanere 11 persone, di cui solo una con il covid. 186 invece i totali ricoverati in area non critica, di cui 18 positivi al coronavirus. Fra le novità esternate ieri da Zaia in conferenza stampa, le ultime in merito agli sport di contatto, autorizzato in regione Veneto nonostante a livello nazionale vi sia una differenza di vedute fra Cts e il ministro Spadafora: “Lo sport di contatto e di squadra è autorizzato – ha detto Zaia ieri – ci si disinfetta le mani, si va a giocare senza la febbre o tosse nel rispetto di tutti. Abbiamo messo un allegato all’ordinanza per delle linee guida: non c’è da andare col metro per giocare a rugby piuttosto che a calcetto o a calcio”. Il governatore ha precisato: “Si fa, si fa come tutte le altre attività nel rispetto del prossimo e senso di responsabilità. Chi va con sintomi simili al Covid rischia di mettere a repentaglio la vita altrui”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, LA CONFERENZA DI IERI 26 GIUGNO





