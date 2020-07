Bollettino coronavirus Veneto, dati 27 luglio/ Un solo infetto in più, zero morti

E’ previsto anche per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio, il nuovo doppio bollettino in merito all’epidemia di coronavirus in regione Veneto. Scopriremo quindi a breve se la curva epidemiologica è tornata a salire o se è rimasta stabile come evidenziato dal report delle ore 17:00 di ieri, domenica 26 luglio. I pazienti che hanno contratto il coronavirus in Veneto sono 19.810, un solo caso in più rispetto al report di ieri mattina, e al momento i positivi sono quindi 723. Le vittime, è questo è un dato senza dubbio che fa sorridere, sono rimaste ancora una volta ferme a quota 2.064, mentre le persone negativizzate sono 17.023 dall’inizio dell’emergenza. Molto bene anche un altro dato senza dubbio significativo, i pazienti in terapia intensiva, che sono stati azzerati, visto che non vi sono più casi con il coronavirus nelle rianimazioni dei vari nosocomi regionali. 87 sono invece i ricoverati in altri reparti, mentre in isolamento vi sono 2.764 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA: “SITUAZIONE NON GRAVE”

Intanto nelle scorse ore è tornato a parlare il governatore Luca Zaia, che ha cercato di tranquillizzare i suoi conterranei spiegando che la situazione “non è grave. Abbiamo pronto il piano in caso di nuovi focolai – le parole riportate da polesine24.it in data 26 luglio – faremo ancora più tamponi”. Zaia ha aggiunto: “Il nostro modello è fondato sul concetto di mettere in rete i professionisti. Siamo già pronti per il prossimo autunno, nel caso di un ritorno del virus: schiereremo l’artiglieria pesante, siamo preparati per isolare focolai e contagiati, seguendo il modello che abbiamo applicato a Vo’”. Massimo Galli e Andrea Crisanti, due fra i massimi esperti in materia, hanno aggiunto, ospiti ieri sera, 26 luglio, a Cartabianca su Rai3: “Non siamo ancora fuori dall’emergenza, ma in autunno la pandemia da Covid non si ripeterà come a marzo. Non ci sarà un lockdown bis. Andremo a scuola, in fabbrica e in ufficio. E anche allo stadio, nei cinema e a teatro. Con la mascherina e il gel per le mani”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA