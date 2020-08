Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 28 agosto: contagi in rialzo

147 casi positivi e 2 decessi: questo l’ultimo aggiornamento del bollettino coronavirus del Veneto di ieri, ore 17.00, appuntamento tra poche ore con i dati relativi ad oggi, venerdì 28 agosto 2020. Come reso noto dalla Regione, i contagi delle ultime ore si sono verificati nelle province di Treviso (38), Venezia (32), Vicenza (28), Padova (19), Verona (17), Belluno (5) e Rovigo (3), ai quali vanno aggiunti i casi in corso di assegnazione o con domicilio fuori dal Veneto. I decessi sono stati annotati nelle province di Treviso e di Vicenza: conto totale di 2.117 morti per Covid-19. Per quanto riguarda i ricoverati, 144 pazienti di cui 58 positivi (5 in terapia intensiva e 53 negli altri reparti Covid). Intervenuto ieri in conferenza stampa, Luca Zaia ha spiegato: «Con 7.036 persone isolate, il nostro impatto ospedaliero non è quello di marzo o di aprile, quando avevamo quasi un positivo su due che finiva in ospedale. È una situazione sostenibile dal punto di vista clinico-ospedaliero, ma abbiamo una carica di asintomatici importante. Si abbassa l’età media, siamo sotto i 38 anni. Si abbassa la mortalità degli over 70. C’è una presa in cura fatta prima, la qualità delle cure è diversa rispetto a febbraio, ma preoccupa l’abbassamento dell’età media».

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus del Veneto di oggi, tiene banco il dossier scuola e già ieri il presidente Luca Zaia aveva messo in risalto che «il Veneto è la regione messa meglio, abbiamo il nostro piano, ma si sta perdendo troppo tempo». «Trovo ingeneroso avventurarmi in polemica, dico solo che se la posizione fosse capovolta, saremmo sulla pubblica via adesso… Il presidente del Consiglio non può girare le polemiche alle regioni, poco ma sicuro. Noi come Veneto abbiamo messo a disposizione uomini e donne», ha poi aggiunto il governatore, che oggi ai microfoni del Corriere della Sera ha messo in risalto: «È un dogma: sulla salute dei ragazzi non si transige. Però, è l’ennesimo esempio dell’ufficio complicazione affari semplici sempre al lavoro. Ministeri, istituti e agenzie, i Comitati tecnico scientifici… Mi ricorda l’antica Grecia, con il paziente in barella sull’agorà e ognuno che passa dice la sua. Ma qui rischiamo che il paziente muoia in attesa della cura».



