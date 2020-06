Bollettino coronavirus Veneto, dati 28 giugno/ Sette nuovi casi, zero le vittime

Anche per oggi, domenica 28 giugno 2020, è atteso il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus della regione Veneto. I numeri comunicati ieri sera alle ore 17:00 sono decisamente positivi in quanto il computo di infetti è salito di 6 unità rispetto alla mattina, e di 7 se si prendono invece in considerazione le ultime 24 ore, per un totale da quando è scoppiata l’emergenza di 19.270 casi. La provincia di Verona resta quella che ha fatto registrati più positivi dallo scorso 21 febbraio, per un totale di 5.126 (ieri +2). In Veneto troviamo attualmente 471 persone con il covid (11 in meno rispetto alla precedente rilevazione), di cui 59 nel veronese. Zero invece le vittime, con il dato che resta fermo a quota 2.007, tenendo conto sia dei decessi negli ospedali quanto quelli extra, come ad esempio le Rsa. Sono 196 invece le persone che si trovano ricoverate presso le strutture ospedaliere regionali, di cui ben 185 in area non critica e solo 16 di queste risultano positive al covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, LA NUOVA ORDINANZA DI ZAIA

Il numero di pazienti in terapia intensiva rimane invece fermo a quota 11, di cui 10 negativizzati e uno ancora positivo al virus. Nel frattempo, nelle scorse ore, è entrata in vigore l’ultima ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia, che allenta alcune delle misure riguardanti i bus, i treni, e i mezzi pubblici in generale, autorizzando nel contempo lo sport di contatto di squadra, dal calcio al calcetto passando per il basket, ma anche i cortei, le processioni religiose, e molto altro ancora. Si tratta della 26esima ordinanza sottoscritta da Zaia da quando è scoppiata l’emergenza covid e due giorni fa lo stesso governatore l’aveva descritta come «Una delle più toste». Sugli sport di contatto invece, Zaia si era appellato al buon senso delle persone: «Qui ci rimettiamo al buon senso delle persone: non presentatevi al campo se avete febbre, tosse o altri sintomi». Ricordiamo che oggi, come avvenuto ieri, non si terrà la consueta conferenza stampa di Zaia, che tornerà invece domani per il penultimo appuntamento.



