Bollettino coronavirus Veneto, dati 28 luglio/ +4 infetti e 3 nuove vittime

E’ martedì 28 luglio e anche oggi verrà emesso il doppio bollettino del Veneto sull’epidemia di coronavirus in corso: il primo sarà trasmesso in mattina mentre il secondo come di consueto dopo le ore 17:00. Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, quelli di ieri sera, quattro sono stati i nuovi casi scoperti, di cui due a Padova. Le vittime, purtroppo, sono cresciute di tre unità rispetto alla mattinata di ieri, e questo rappresenta senza dubbio il dato più negativo. La provincia padovana continua ad essere la più infetta con ben 244 casi attivi, su un totale da inizio emergenza pari a 3.554. Segue Venezia, altra zona in crescita, con 102 persone con il covid, con Treviso a 94 e Verona e Vicenza rispettivamente a quota 63 e 61. In chiusura troviamo invece le solite Belluno e Rovigo con 17 e 12 casi. In Veneto troviamo al momento 80 persone ricoverate in area non critica e cinque in terapia intensiva, ma tutti negativizzati. Le vittime totali dallo scorso 21 febbraio sono 1.447, mentre i dimessi sono saliti a quota 3.748.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA: “ABBIAMO 38 FOCOLAI”

Nella giornata di ieri, alla luce di una curva epidemiologica in salita, è tornato nuovamente a parlare in conferenza stampa il governatore Luca Zaia, che si è soffermato in particolare sui focolai presenti in regione: “Oggi abbiamo 38 focolai esistenti – le sue parole riportate da Adnkronos in data 27 luglio – 19 autoctoni, domestici, ‘casalinghi, e 19 importati, stranieri. Non bisogna abbassare la guardia e sfido chiunque a dire che questa amministrazione abbia tenuto altre condotte. Il virus non se n’è andat – ha aggiunto – sicuramente dà segnali diversi da un punto di vista clinico rispetto a questa invernata ma è fondamentale rispettare le indicazioni date dal dpcm, quindi l’uso della mascherina nei locali chiusi e dove ci sono assembramenti, l’igienizzazione delle mani. L’impatto del virus sugli ospedali non c’è e non siamo davanti a una situazione drammatica: il 70% dei positivi è asintomatico e più giovane”.

