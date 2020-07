Bollettino coronavirus Veneto, dati 29 luglio/ 769 con il covid, +4 vittime

Nuovo appuntamento con il bollettino del Veneto sull’epidemia di coronavirus. Anche per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, è previsto il doppio aggiornamento di giornata, quello del mattino e quello della sera, indicativamente fra le 17:00 e le 18:00. Al momento vi sono 769 persone positive in regione, di cui 35 attualmente ricoverate in ospedale, e di queste, solo una si trova in terapia intensiva. Tenendo conto anche dei negativizzati, i ricoveri totali sono 119, di cui 5 nei reparti di rianimazione dei vari ospedali regionali. Le vittime totali sono 2.073 (4 in più rispetto al bollettino della mattinata di ieri), di cui 1.450 nelle strutture ospedaliere e i restanti “extra-ospedale”, mentre le persone dimesse dallo scorso 21 febbraio, data di inizio dell’emergenza, sono salite a quota 3.752. La provincia di Padova è ancora una volta quella dove si sono registrati più casi, con 248 infetti, seguita da Venezia a 112, Treviso a 103, Verona a 70 e Vicenza a 63. Chiudono come sempre Belluno e Rovigo rispettivamente a quota 17 e 12.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, FIRMATO IL NUOVO CALENDARIO SCOLASTICO

Nella giornata di ieri, martedì 28 luglio, è uscita allo scoperto l’assessore regionale all’istruzione, Elena Donazzan, che in merito all’inizio delle lezioni scolastiche ha confermato la data del 14 settembre, seppur con qualche polemica: “La definizione del calendario scolastico – si legge sul sito della regione Veneto – è stata quest’anno molto attesa e travagliata a causa di una modifica di legge, al limite della legittimità costituzionale, inserita in sede di conversione al decreto scuola (dl 34) che ha imposto alle Regioni di attendere i ritardi del Governo. Inoltre resta il problema di non avere risolto il nodo dei seggi elettorali allestiti nelle scuole: una decisione alla quale la Regione Veneto si era opposta da mesi e che penalizzerà ancor più la già difficile situazione scolastica che dovrà far recuperare agli studenti quante più ore possibili di quelle perse quest’anno a causa della pandemia”.



