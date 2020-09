Bollettino Coronavirus Veneto/ Dati 3 settembre: effettuati più di 1,5 mln di tamponi

La flessione non c’è stata, anzi, il rialzo è stato considerevole. Il bollettino Coronavirus del Veneto di ieri, mercoledì 2 settembre, ha fatto segnare l’ennesimo incremento fra i casi positivi in ambito regionale: 163 in appena 24 ore, per un bilancio complessivo pari a 23.189 contagiati dall’inizio della pandemia, che coincide cronologicamente con il 22 febbraio scorso. Le province più colpite, con boom di nuovi infettati, sono state quelle di Vicenza e di Venezia. Purtroppo, inoltre, anche ieri è stato annotato un decesso, per un totale di 2.123 vittime dall’avvio dell’emergenza sanitaria. Attenzione al lieve aumento di pazienti negli ospedali del Veneto: invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (13, di cui 9 positivi) e +2 degenti negli altri reparti Covid, per un totale di 152 persone. Da mettere in risalto la crescita di soggetti attualmente positivi: ieri +96, conto totale di 2.556 casi attivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: ZAIA METTE NEL MIRINO I VACANZIERI

Statistiche alla mano, i casi di Coronavirus in Veneto stanno crescendo a un ritmo non trascurabile in questi ultimi giorni ed è stato il governatore regionale, Luca Zaia, a provare a fare il punto di una situazione che, se non deve preoccupare oltremodo, perlomeno non deve far abbassare troppo l’asticella della prudenza e dell’attenzione. “Per quanto concerne i tamponi siamo arrivati a quota 1.587.000, mentre per i test rapidi a 1.320.000, numeri da ricordare. I positivi sono in totale 23.189 dal 22 febbraio. Pesano molto i vacanzieri e alcuni fra i 31mila test effettuati per l’apertura delle scuole (circa 450 sarebbero i positivi, ma i dati sono da confermare)”. Per quanto riguarda gli isolati, invece, il numero è di 7.618, di cui 117 con sintomi non gravi. “Il dato concreto è l’impennata dei vacanzieri – ha asserito Zaia –. Evidenze importanti provengono da Sardegna, Malta, Croazia e Spagna”. Il governatore ha quindi sottolineato che la data di riapertura delle scuole è confermata: si ricomincia lunedì 14 settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA