Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 5 settembre: record di casi da aprile

Mai così tanti nuovi casi positivi da aprile: questo il dato più significativo del bollettino coronavirus del Veneto di ieri. Come vi abbiamo raccontato, la Regione ha reso noti 311 nuovi contagiati: per trovare una cifra così alta dobbiamo tornare al 22 aprile, quando gli infettati erano 334. Il totale di casi positivi dall’inizio dell’emergenza è di 23.557, mentre i casi attivi sono 2.780. Purtroppo sono stati registrati nuovi 5 decessi, che hanno portato il bilancio totale a 2.130 vittime. Rilevato un calo di ricoverati: -1 paziente in terapia intensiva (13) e -10 pazienti negli altri reparti Covid (150). 163 ricoverati in tutto, di cui quasi la metà si sono negativizzati. Tornando sul boom di nuovi casi, Azienda Zero ha tenuto a precisare un dettaglio: 45 nuovi contagiati sono correlati alla registrazione dei test svolti da un laboratorio privato accreditato ancora nella seconda metà di agosto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

Attesi aggiornamenti dal bollettino coronavirus del Veneto di oggi, sabato 5 settembre 2020, e c’è grande preoccupazione per la situazione di Treviso. La provincia più colpita dall’emergenza Covid-19 deve fare i conti con il focolaio nel pollificio di Vazzola ed i vacanzieri di ritorno dalle zone a rischio, mette in risalto Il Gazzettino. Riflettori accesi anche su un altro focolaio, registrato nella casa di cura di Porto Viro, l’ospedale del Delta del Po. 17 casi positivi accertati, 10 tra pazienti ricoverati e 7 tra gli operatori sanitari. In una nota, la Casa di cura ha spiegato che «si è già provveduto a testare tutto il personale del reparto e si stanno allargando le indagini ai degenti negli altri reparti della Casa di Cura. In via precauzionale si è provveduto a sospendere le ammissioni al reparto di Medicina e tutta l’attività programmata degli altri reparti specialistici».



