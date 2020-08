Bollettino coronavirus Veneto, dati 7 agosto/ 1 morto in più, 1.075 i positivi

Anche per oggi, venerdì 7 agosto, è atteso il doppio bollettino della regione Veneto sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Le comunicazioni di Azienda Zero saranno come di consueto due, una al mattino, e una alla sera dopo le 17:00. L’ultimo bollettino emesso, quello di ieri, ha fatto registrare un nuovo incremento di contagi, con 1.075 positivi al momento in regione. Di questi sono però solo 38 i ricoverati negli ospedali regionali, di cui sette nei reparti di terapia intensiva dei vari nosocomi locali. Se prendiamo in considerazione anche i negativizzati virologici, il numero di pazienti in Veneto sale a quota 121, di cui 9 in rianimazione. Torna a salire anche il numero delle vittime, una in più rispetto a due giorni fa, per un totale di 2.078 decessi da inizio emergenza, di cui 1.453 nelle strutture ospedaliere. Treviso torna ad essere inoltre la provincia più infetta, scavalcando Padova con 275 contagi attivi, contro i 261 del padovano. Più distanziata Venezia a quota 173, con Verona a 93 e Vicenza a 87. Infine Rovigo e Belluno sempre in coda rispettivamente con 20 e 12 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA ALLA PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO CRONO E IN LINEA

Ieri nuove dichiarazioni del presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ha presentato i campionati italiani di ciclismo crono e in linea a Palazzo Balbi a Venezia, evento che si terrà nel weekend 21-23 agosto. Zaia ha invitato i cittadini a partecipare ma nel rispetto delle regole anti-covid: “Domenica 23 agosto – le sue parole riportate da La Gazzetta delo Sport in data 6 agosto – ci sarà la prova in linea da Bassano a Cittadella: ai cittadini dico portate le mascherine ma partecipate, nel rispetto delle normative per il Coronavirus”. Zaia ha poi aggiunto: “Il campionato italiano sarà uno di quegli eventi di questo 2020 che sicuramente verrà ricordato nei libri di storia, perché segna la ripresa di una disciplina di gruppo e la ripartenza dei nostri territori. Sport, divertimento e condivisione sono i valori che da sempre uniscono il Veneto al ciclismo, uno sport che genera un indotto superiore ai 2 miliardi di euro, per la presenza delle principali aziende del settore e grazie anche al cicloturismo”.



