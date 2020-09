Bollettino coronavirus Veneto, dati 8 settembre/ 2.964 persone positive in regione

Anche oggi, 8 settembre come da copione, verrà emesso il doppio bollettino della regione Veneto in merito all’epidemia di coronavirus. Scopriremo così come è evoluta la curva dei contagi con i nuovi casi segnalati, i guariti, e le eventuali vittime. L’ultima comunicazione dell’Azienda Zero è quella di ieri delle ore 17:00, e racconta di 2.964 persone attualmente positive in regione, affette da covid-19. Per quanto riguarda il numero di ricoverati, invece, i dati segnalano 104 persone, ma solo 13 di esse sono nel reparto di terapia intensiva, quindi i casi più gravi. Se si tiene conto anche del numero di negativizzati virologici, i ricoveri salgono ad un totale di 163, di cui 18 nei reparti di rianimazione. Le persone dimesse dallo scorso 21 febbraio, giorno in cui è iniziata la pandemia, sono 3.915, mentre le vittime totali da sette mesi a questa parte sono 2.132, di cui 1.478 negli ospedali. Ancora una volta è la provincia di Treviso quella dove si registrano più casi, con ben 1.005 attivi, seguita da Vicenza a 415, Verona e 380 e Venezia a 378. Padova ne conta 347, Rovigo 92 e infine Belluno a 64.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA SULLE SCUOLE

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il governatore del Veneto, Luca Zaia, che parlando della riapertura delle scuole, ed in particolare di asili nido e scuole materne, ha spiegato: “Oggi riaprono, dopo sei mesi, tantissimi servizi per l’infanzia del Veneto – le sue parole riportate in data 7 settembre da Askanews – ci attendono nuove regole da rispettare, per la sicurezza di tutti. Sono più che convinto però della necessità dei piccoli di tornare alla vita di comunità, alla socializzazione, all’apprendimento dell’autonomia che la scuola dell’infanzia trasmette grazie alla passione di migliaia di educatori”. Ricordiamo che tutte le altre scuole della regione prenderanno il via dal 14, così come in gran parte d’Italia. Nel weekend del 20/21, però, il primo stop per via delle elezioni, cosa che ha creato non poca polemica fra i governatori che chiedevano un rinvio della partenza della scuola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA