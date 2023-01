Bollettino Covid Italia 20 gennaio/ Ministero Salute dati settimanali: calo ricoveri

ATTESO IL BOLLETTINO COVID ITALIA DI OGGI 20 GENNAIO: TUTTI I DATI

Come da tradizione è atteso oggi pomeriggio dopo le ore 14 il nuovo bollettino settimanale sulla situazione del Covid in Italia: il Ministero della Salute, in forza dei dati che quotidianamente giungono delle Regioni (l’iter non si è mai interrotto neanche dopo l’ultimo Decreto Covid del Ministro Schillaci), elabora (a questo link, ndr) l’andamento complessivo degli ultimi 7 giorni inquadrando nei numeri l’effettivo trend del Covid-19 nel nostro Paese. E così il bollettino Covid Italia, assieme ai dati del monitoraggio settimanale Iss – anch’esso in uscita il venerdì – mostrano quanto oggi sia realmente incisiva la pandemia in Italia.

Monitoraggio Iss Covid in picchiata/ Rt 0.89, incidenza Covid giù: solo 7,9% ricoveri

Ebbene, in attesa dei dati del bollettino Covid, questa la situazione fotografata 7 giorni fa (settimana 6-12 gennaio 2023): nel precedente monitoraggio erano 84.060 i nuovi contagiati, 576 i morti positivi al Covid (dunque sia quelli “con” che “per”) e 136.023 guariti: positivo l’andamento dei ricoveri con -9 terapie intensive e -1295 ricoverati ordinari rispetto alla settimana precedente (30 dicembre-5 gennaio), con infine un tasso di positività in crollo fino al 10,9% (-4,9%).

COMMISSIONE INCHIESTA COVID ENTRO PRIMAVERA/ Bignami: “cure, verbali, piano pandemia”

BOLLETTINO COVID E VACCINI: IL MONITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il monitoraggio Iss che anticipa come sempre il bollettino Covid Italia ogni venerdì mostra un ulteriore calo tanto dei contagi quanto dei ricoveri Covid: i dati aggiornati al 20 gennaio mostrano un incide di contagio Rt a 0.89, l’incidenza sui 100mila abitanti crollata a 88 e un tasso di occupazione dei ricoveri in ospedale in “picchiata”. Il monitoraggio Iss-Ministero della Salute registra un tasso di occupazione in terapia intensiva in forte calo al 2,3% (rilevazione al 19 gennaio, ndr) contro il 3,1% di solo una settimana fa: anche sui ricoveri Covid in area ordinaria, il calo è evidente: tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,9%, contro il 10,1% dello scorso monitoraggio Iss.

Fumo, verso estensione divieti: cosa cambia/ Min Schillaci: "Sigarette elettroniche…"

Anche dal report FIASO diffuso ogni mercoledì giungono notizie tutt’altro che negative in vista del bollettino settimanale Covid: calano ancora i ricoveri Covid al -19% negli ultimi 7 giorni. È la quinta settimana con il segno negativo (-9% una settimana fa) e riguarda sia i ricoveri ordinari (-17%) che le terapie intensive (-44,4%): 39% la percentuale dei pazienti ricoverati “Per Covid” mentre il 61% è ricoverata con il Covid ma sostanzialmente per altre patologie. Ciò non toglie che la “guardia” generale deve essere mantenuta ben dritta davanti ai prossimi mesi: «Riguardo alla vaccinazione sappiamo che la sua valenza come strumento di prevenzione e il senso di responsabilità degli italiani dimostrato in occasione della massiccia adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 hanno permesso di tornare a vivere senza le limitazioni del passato. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia, soprattutto per proteggere la salute delle persone fragili e degli anziani», lo ha spigato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante l’ultima audizione in Commissione Affari sociali della Camera. Per questi motivi- ha proseguito Schillaci – il ministero della Salute ha lanciato la campagna ‘Proteggiamoci, anche per i momenti più belli – Vacciniamoci contro il Covid-19 e l’influenza stagionale’, «proprio per invitare a mantenere un comportamento responsabile nei confronti del Covid-19 e dell’influenza stagionale, promuovendo la vaccinazione, strumento di primaria importanza per proteggere sé stessi e gli altri».











© RIPRODUZIONE RISERVATA