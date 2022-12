Bollettino covid Italia 30 dicembre/ Dati settimanali: 122.110 casi, positività 15,1%

BOLLETTINO COVID ITALIA DEL 30 DICEMBRE

Come ormai d’abitudine, nella giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, è stato pubblicato l’aggiornamento settimanale del bollettino covid per l’Italia con i dati sui nuovi casi, i decessi e le ospedalizzazione. Positivamente il bollettino del periodo dal 23 al 29 dicembre registra nuovamente un importante calo dei contagi nel nostro paese. I dati emananti dal Ministero della Salute, in particolare, parlano di 122.110 nuovi casi di covid in Italia.

I contagi totali in Italia, dall’inizio della pandemia da covid-19, con il nuovo aggiornamento del bollettino, sono arrivati a quota 25.143.705. Nonostante siano diminuiti i contagi, però, lo sono anche i tamponi, che nel corso dell’ultima settimana sono stati 807.118. I due dati si sono tradotti in un aumento del tasso di positività al 15,1%, segno di una piccola risalita, ma che non sembra preoccupare affatto gli esperti. I decessi registrati nell’ultimo bollettino covid dell’Italia sono stati 706, anche questi diminuiti rispetto al periodo dal 16 al 22 dicembre. Il totale dei decessi è salito a quota 184.642, mentre le guarigioni totali registrate sono 24.541.402. Infine, anche i dati sulle ospedalizzazioni sembrano in calo.

BOLLETTINO COVID 30 DICEMBRE 2022: I RICOVERI

L’ultima parte del bollettino covid per l’Italia appena pubblicato dal Ministero della Salute, per il periodo dal 23 al 29 dicembre, riporta i dati delle ospedalizzazioni, anche queste piuttosto positive. La situazione è di una generale stabilità nei ricoveri a causa del covid, ed attualmente nei reparti ordinari sono ricoverate 8.288 persone, in calo rispetto alle 8.753 della scorsa settimana. Positive, ma leggermente in aumento, le terapie intensive, che parlano di 314 ricoveri, rispetto al 312 della scorsa settimana.

Recuperiamo, infine, rapidamente i dati del bollettino covid per l’Italia della scorsa settimana, dal 16 al 22 dicembre, per avere un paragone con i dati odierni. I casi registrati erano stati 137.599, a fronte di 1.019.362 tamponi effettuati, dati che si possono tradurre in un tasso di positività del 13,5%. I decessi erano stati 798. La situazione evidenziata dal nuovo bollettino covid dell’Italia, insomma, è quasi completamente positivo rispetto ai dati della scorsa, continuando il trend in discesa che sembra registrarsi nel nostro paese ormai da diverse settimane.

