Bollettino Emilia Romagna 24 maggio/ Dati coronavirus: Bonaccini “troppe resse”

L’Emilia Romagna resta pur sempre la terza Regione più colpita d’Italia – la seconda per numero di morti dietro alla Lombardia – ma esattamente come nelle altre Regioni il combinato di contagi e decessi è decisamente migliorato nelle ultime settimane: il bollettino della Protezione Civile regionale disponibile fino al 24 maggio mostra 43 nuovi casi registrati tra venerdì e sabato e ancora 10 morti, sulla base di 4.525 tamponi che significa vi è in Emilia Romagna ad oggi meno di un contagiato ogni 100 tamponi. Dall’inizio dell’emergenza si registrano dunque 27.513 casi, mentre il bilancio delle vittime sale a 4.047 decessi: nuovo calo di casi attivi – sono 4.570 (-160 rispetto alle 24 ore precedenti) – mentre migliora la situazione anche per i guariti, 18.896 totali (+193). Sul fronte ospedalieri, i dati disponibili fino a ieri vedono 84 pazienti in terapia intensiva (-5 rispetto al giorno prima), -28 ricoverati nei reparti Covid e in totale 3.962 persone ancora in isolamento a casa (-127).

CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA, IL PUNTO DI BONACCINI

Per quanto riguarda infine i 10 nuovi decessi, si tratta di 5 uomini e 5 donne: sono avvenuti nelle province di Piacenza (2), Parma (2), Bologna (4), Forlì-Cesena (1) e Rimini (1). In attesa dei nuovi dati in arrivo con il nuovo bollettino coronavirus dalla Regione Emilia Romagna, il Governatore stamattina è intervenuto nell’intervista a Sky Tg24 per dirimere la polemica ormai ad ampio spettro nazionale degli assembramenti della movida nelle città più importanti, con Bologna ovviamente tra queste. «I dati dell’ultimo bollettino regionale sono confortanti, ma è vietato abbassare la guardia. Le cose vanno molto molto meglio, ma guai a immaginare che tutto sia tornato come prima», spiega Stefano Bonaccini ad “Agenda”, ribadendo «Se siamo ripartiti è grazie allo straordinario lavoro dei medici e ai sacrifici che sono stati fatti fin qui: non vorrei che per qualche irresponsabile vanificassimo i sacrifici fatti. Il virus non è sconfitto, lo sarà col vaccino».



