Bollettino Emilia-Romagna conferenza stampa/ Diretta, Coronavirus 7 aprile: 57 morti

Sono dati incoraggianti quelli che arrivano dall’ultimo bollettino sul coronavirus in Emilia-Romagna. I numeri dicono che il contagio nella Regione è in calo, ma è ancora troppo presto per allentare la tensione. I casi di positività fino a lunedì hanno raggiunto quota 17.556, con un aumento di 467 unità rispetto al giorno precedente, ma il trend è in calo se rapportato a sabato e domenica, quando l’incremento era stato di 549 casi. Che la situazione sia in miglioramento rispetto ai giorni scorsi lo si evince in maniera particolare dai numeri che arrivano dagli ospedali: a lunedì le persone ricoverate in terapia intensiva sono 372, due in meno rispetto a domenica. In calo anche i ricoverati nei reparti non di terapia intensiva (3804) con una diminuzione di 35 unità. I nuovi decessi sono 57 (31 uomini e 26 donne) ma anche in questo dato drammatico si può intravedere uno spiraglio di luce visto che domenica erano stati 74.

BOLLETTINO EMILIA-ROMAGNA CORONAVIRUS: TREND IN CALO

Sergio Venturi, commissario per l’emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, nella conferenza stampa di ieri ha assicurato che nei prossimi giorni arriveranno mascherine nei Comuni per la distribuzione ai cittadini: “Inutile dire che c’è l’obbligo di indossarle se in giro non se ne trovano”. I numeri del contagio incoraggianti delle ultime ore descrivono un trend in discesa in Regione, ma proprio questa tendenza positiva potrebbe portare qualcuno a credere – erroneamente – che il peggio sia sicuramente alle spalle e si possa perciò riprendere la vita di sempre come niente fosse. Per questo il commissario Ventura ha voluto lanciare una raccomandazione cruciale in questa settimana di Pasqua: “Dobbiamo continuare a stare a casa, non pensate ci sia una mano dall’alto ad aiutarci, l’andamento del contagio dipende dai nostri comportamenti: la scampagnata fuori porta è atto scellerato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA